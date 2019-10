Banco central de Estados Unidos volvería a bajar sus tasas de interés

¿El banco central de Estados Unidos (Fed) bajará el miércoles por tercera vez consecutiva las tasas de interés para sostener a una economía debilitada por la guerra comercial? Casi todos los actores económicos lo piensan, pero algunos economistas dudan de la necesidad de este "ajuste" y el Comité Monetario (FOMC) está fuertemente dividido.



La reunión monetaria del lunes y martes debería conducir, el miércoles, a una nueva baja de un cuarto de punto (0,25%) de las tasas principales, lo que las haría caer a 1,5%.



"No hicieron nada para desalentar a los mercados", que apuestan desde hace semanas a un nuevo repliegue de las tasas, señala Joseph Gagnon, del Peterson Institute for International Economics (PIIE).



Este execonomista de la Fed destaca también que los precedentes "ajustes de mitad de ciclo", como los definió el presidente de la Fed Jerome Powell, que remontan a 1995 o 1998, eran de 75 puntos de base.



Si la Fed reduce nuevamente sus tasas el miércoles, habrá efectivamente bajado el costo del crédito en 75 puntos de base desde julio. Powell convocó a una rueda de prensa para las 18H30 GMT del miércoles, luego de la publicación del tradicional comunicado del organismo. El presidente Donald Trump volvió a atacar al banco central en la noche del jueves para presionar por una nueva baja.



El mandatario republicano aspira a una tasa cero, como en la zona euro. "Miren a nuestros competidores en el mundo. Alemania y otros países.



REMUNERAN



Los préstamos de dinero", tuiteó el presidente. La Fed "incumple sus deberes si no baja las tasas" y si no "estimula la economía". Hacía dos semanas que Trump no emitía tuits sobre la Fed, a la cual trató en el pasado de "patética" e "incompetente".



Tras un 3,1% de progresión en ritmo anual en el primer trimestre y 2% en el segundo, la economía nacional podría crecer por debajo del 1,5% en el tercer trimestre, sobre todo por el enlentecimiento mundial y las tensiones comerciales, que afectan en especial al sector manufacturero. No obstante, en el conjunto de 2019 la economía estadounidense debería expandirse por onceavo año consecutivo y alcanzar un nivel de crecimiento decente, de 2,2%.



El gobierno de Trump publicará, justamente el miércoles, el mismo día de la reunión de la Fed, su primera estimación sobre el PIB.



DIVISIÓN



Desde su última cita de septiembre, los directivos de la Fed se mantienen prudentes en su discurso. Richard Clarida, el número 2 del banco central, destacó los "riesgos evidentes" ligados al comercio y a la situación internacional, pero al mismo tiempo observó que la política económica no puede ser rígida y que no se debería esperar un ciclo prolongado de baja de las tasas.



Para los expertos de Oxford Economics, "aunque algunos responsables de la Fed hayan dejado entender que habría llegado el momento de considerar una pausa de reducción de las tasas (...), los dirigentes de la FOMC se mantienen en favor de la flexibilización".



En su informe sobre la reunión anterior, varios miembros del Comité señalaron la necesidad de "moderar" las expectativas de los mercados, que prefieren la reducción de las tasas porque ello alienta la búsqueda de un mayor rendimiento de las acciones.



Algunos reclamaron también que la Fed "aporte más claridad sobre cuándo terminará esta recalibración de la política monetaria en respuesta a las incertidumbres comerciales". Varios economistas independientes exponen igualmente sus dudas respecto a la efectividad de esta relajación monetaria.



"No son las tasas de interés las que resolverán el problema que generan los riesgos que corre la economía. Si aplican aranceles del 25% a los productos chinos, las tasas cero no van a ayudar", dijo el economista Joel Naroff a la AFP.



En septiembre, tres miembros del Comité se opusieron a Powell al votar en contra de los recortes de tasas. Lo mismo podría suceder esta vez. David Wessel, experto de la Brookings Institution, prevé sin embargo que Powell "tendrá los votos necesarios" para aprobar un recorte de las tasas.



