Banco Central Europeo bajaría las tasas de interés hasta después de mitad del 2024

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado que es probable que la institución monetaria que dirige alcance un consenso para bajar los tipos de interés en verano.



"Yo diría que también es probable...", ha afirmado Lagarde al ser preguntada sobre esta posibilidad durante una entrevista este miércoles a Bloomberg en los márgenes del Foro Económico Mundial.

Aunque Lagarde se ha abierto a esta posibilidad, ha asegurado que tiene que ser reservada, ya que dependen de los datos y todavía existe "un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría".



Los tipos de interés en la zona euro se encuentran en el 4,5%, después de que en diciembre el BCE decidiera mantenerlos en estos niveles por segunda vez consecutiva.



La tasa de inflación anual subió cinco décimas en diciembre en la eurozona hasta el 2,9%, según los datos que ha publicado este miércoles la oficina de estadística comunitaria Eurostat.



Esta es la primera vez que el BCE pone una fecha estimada a una posible bajada de tipos y admite que estos llegarán en 2024, ya que hasta el momento se había limitado a asegurar que esto no ocurriría hasta que la inflación se situase de forma estable en torno al 2%.



En este sentido, Lagarde ha asegurado que los bancos centrales y sus políticas están "en el camino correcto" para controlar la inflación, aunque no quiere "cantar victoria" todavía, y ha criticado las apuestas del mercado que apuntan a recortes de tipos inminentes.



"No ayuda a nuestra lucha contra la inflación si la anticipación es tal que son demasiado altas en comparación con lo que es probable que suceda", ha dicho.



Con respecto al resto de banqueros centrales de los países de la eurozona, la presidenta del BCE ha asegurado que mantiene contacto con ellos, que respeta plenamente su punto de vista y que suelen coincidir en las decisiones.



"Generalmente coincidimos en las decisiones que tomamos basándonos en los datos. Aunque ellos tienen sus datos internos o nacionales, sus respectivas tasas de inflación, que son diferentes de un país a otro", ha afirmado.