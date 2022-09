Banco Mundial alerta incremento de riesgo de recesión global para 2023

El mundo podría estar acercándose a una recesión global para 2023 como consecuencia del alza generalizada de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para controlar la inflación galopante. Así lo advirtió este jueves el Grupo Banco Mundial en un nuevo estudio sobre la política macroeconómica.

(Qué es una recesión, cuándo fue la última y por qué hay temor de una).



“Los bancos centrales de todo el mundo han estado elevando las tasas de interés este año con un grado de sincronización que no se había visto en las últimas cinco décadas”, una tendencia que explica el reporte podría continuar hasta bien entrado el próximo año. No obstante, la trayectoria esperada de los aumentos de tasas junto a otras políticas “puede no ser suficiente” para retroceder la inflación a los niveles prepandemia.

De acuerdo con el informe, al menos que disminuyan las interrupciones del suministro y las presiones del mercado laboral, estos aumentos de tasas de interés podrían dejar la tasa de inflación subyacente global, es decir, excluyendo la energía, en cerca del 5% para 2023 casi el doble del promedio de los últimos cinco años.

Bajo crecimiento y alzas de la Fed crean temores de recesión iStock

Ahora bien, para reducir la inflación global a una tasa cercana a los objetivos, las entidades monetarias “pueden necesitar” aumentar las tasas de interés en 2 puntos porcentuales extras. Si esto se junta con el estrés en los mercados financieros “el PIB se desacelería en 0,5% en 2023, una contracción de 0,4 por ciento en términos per cápita que cumpliría con la definición técnica de una recesión global”.

(Controlar la inflación sin caer en recesión, el reto del Gobierno).



“El crecimiento mundial se está desacelerando drásticamente, y es probable que se desacelere aún más a medida que más países caen en recesión. Mi profunda preocupación es que estas tendencias persistirán, con consecuencias duraderas que serán devastadoras para las personas en las economías de mercados emergentes y en desarrollo”, dijo el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass.

En el documento, la organización precisó que los bancos centrales “deberían persistir” en sus esfuerzos para controlar la inflación sin desencadenar una recesión global, aunque “requerirá” de varias fórmulas combinadas.

Entre esas, sugiere que las entidades “comuniquen de forma clara” sus acciones y al mismo tiempo “salvaguardar su independencia”. Además, en las economías de mercados emergentes y en desarrollo “se deberían fortalecer las regulaciones macroprudenciales y crear reservas de divisas”.

(Banqueros centrales recomiendan subir tasas para frenar la inflación).



Además, las autoridades fiscales, “deberán calibrar cuidadosamente el retiro de las políticas de apoyo fiscal” al tiempo que “garantizan la coherencia con los objetivos de la política monetaria”.

Por último, la organización recomienda otras políticas complementarias como aliviar las restricciones del mercado laboral, impulsar la oferta mundial de materias primas e impulsar el fortalecimiento de las redes comerciales globales.

PORTAFOLIO