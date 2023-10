El Banco Mundial busca más ‘dientes’ para encarar desafíos

El presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, celebró este miércoles en Marrakech (Marruecos), durante las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se den más medios a la institución para enfrentar desafíos como el cambio climático, las pandemias y la lucha contra la pobreza.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El nuevo dirigente, quien asumió el cargo en junio, subrayó que el BM deberá mejorar su funcionamiento antes de conseguir más financiación.



A finales de septiembre, Ajay Banga se mostró crítico con el BM, considerando que era “disfuncional” pese a la labor de sus equipos, y achacó la situación a los complicados procesos de toma de decisiones y a los largos plazos para poner en marcha las medidas adoptadas.



El directivo defendió la necesidad de “cambios culturales profundos en la institución”, para hacer que esta sea mejor y más eficaz, aunque reconoció que el proceso no es fácil.



Además de un banco mejor, insistió en la necesidad de uno más grande que disponga de más fondos para responder a las demandas crecientes, cuando las instituciones financieras internacionales suelen ser acusadas de no implicarse lo suficiente en frentes como la lucha contra el cambio climático.



(Vea: Los peligros de las altas tasas de interés para países muy endeudado).



“Podríamos alcanzar alrededor de 150.000 millones de dólares en capacidad de financiación adicional en esta década, una cifra sustancial pero que no será suficiente para el tipo de desafíos que enfrenta el mundo”, declaró durante la apertura oficial de las reuniones del BM y del FMI en Marruecos.



Según cálculos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), para 2030 cada año se necesitarán más de 2 billones de dólares si se quiere cumplir con el objetivo de neutralidad en emisiones de carbono para 2050.



Sin embargo, para ese periodo solo se ha previsto destinar 400.000 millones de dólares anuales, según el FMI.



La financiación adicional que desea Ajay Banga permitiría que el BM pueda invertir 15.000 millones de dólares más al año. El directivo quiere que el BM se implique frente a retos como el calentamiento global o las pandemias. Y reiteró que la misión del BM es “erradicar la pobreza en un planeta habitable”.



(Vea: Banco Mundial estima que el PIB de Colombia crecerá el 1,5 % este año).



Convencer a socios



Una enmienda de la misión del BM que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, principal accionista de la institución y que, históricamente, ha elegido a su dirigente, según apuntó la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen.



Ajay Banga se refirió, además, al informe de los expertos Larry Summers y N.K. Singh a cuenta de la presidencia india del G20, que sugiere que los bancos multilaterales tendrán que triplicar su financiación para 2030.



“No cabe duda de que necesitamos un banco más grande”, recalcó, y afirmó que buscará, ante los accionistas, hacer crecer el banco. Habrá que esperar a que el Congreso estadounidense pruebe el paquete adicional de 25.000 millones de dólares para el BM, una promesa del presidente Joe Biden. Pero Ajay Banga se declaró “optimista”.



“Habrá debates y discusiones, es algo natural en nuestra democracia, pero no estoy en absoluto preocupado”, puntualizó.



(Vea: Presidente de EE. UU. buscará reformar FMI y BM: estas son sus razones).



AFP