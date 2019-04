BM redujo casi a la mitad su proyección de crecimiento para la región

El Banco Mundial redujo casi a la mitad su pronóstico de crecimiento económico para América Latina en 2019 debido a un entorno global más complicado y la espiral descendente de Venezuela.



América Latina y el Caribe se expandirán un 0,9 por ciento este año, por debajo de la estimación de octubre de 1,6 por ciento.



La revisión incluye una caída del 25 por ciento del PIB venezolano, que triplicó la proyección previa de la entidad multilateral, y un cálculo menor para México que refleja la incertidumbre en materia política. La región creció un 0,7 por ciento en 2018.



"Las perspectivas para este año no muestran una mejora real con respecto a 2018, como resultado del crecimiento débil o negativo en las tres economías más grandes de la región, Brasil, México y Argentina, y el colapso total en Venezuela", según el informe.



"La fuerte caída en los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y el cobre, durante los últimos meses de 2018 y la desaceleración del crecimiento chino pueden convertirse en obstáculos importantes".



América Latina ha tenido problemas para volver a los niveles de expansión observados durante el auge de los precios de los commodities.



Si bien las señales de que la Reserva Federal de Estados Unidos no volverá a aumentar su tasa clave hasta 2020 darán "un respiro" a la región, una tendencia hacia mayores costos de endeudamiento en todo el mundo puede hacer que los gobiernos regionales mantengan sus políticas monetarias ajustadas a costa del crecimiento, de acuerdo con el informe.



En México, la segunda mayor economía de la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado señales dispares sobre la formulación de políticas.



Por ejemplo, sacudió los mercados financieros al suspender la reforma energética, pero posteriormente presentó un presupuesto fiscal "relativamente prudente" para 2019.



"Solo el tiempo dirá qué orientación prevalecerá", agregó el informe.



"Mientras tanto, es probable que la incertidumbre sobre políticas económicas obligue al Banco de México a mantener una política monetaria estricta, lo que perjudicará al crecimiento".



Mientras tanto, la catástrofe económica de Venezuela hará que el porcentaje de inflación alcance 10 millones en 2019, mientras que el número de migrantes que han huido del país supera los 5 millones, de acuerdo con el documento.



Asimismo, el Banco Mundial citó fuentes no oficiales que indican que la pobreza llegó al 90 por ciento de la población del país.



