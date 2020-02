Banco Mundial también oscurece su perspectiva internacional

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el crecimiento económico global en el primer semestre de 2020 probablemente no alcanzará el ritmo del 2,5% que el prestamista pronosticó para todo el año.



“La buena noticia es que fue ligeramente superior a la tasa de crecimiento en 2019, pero la mala noticia es que, por un lado, el primer semestre probablemente sea más lento debido al coronavirus”, dijo Malpass en una reunión de economistas en Washington.



“Pero, además, incluso con un crecimiento real del 2,5% para el mundo, esto simplemente no es suficiente para levantar a los países en desarrollo”.



El coronavirus es el tema número uno en el Banco, dijo Malpass en la conferencia de la Asociación Nacional para la Economía Empresarial en Washington. “Estamos buscando formas de responder o poner a disposición recursos para los países en desarrollo”, dijo.



“También estamos coordinando muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud, que está en la primera línea del virus, y tenemos una gama de herramientas que el banco puede usar a medida que se propaga la pandemia”.



Malpass también destacó el crecimiento europeo como notable por su debilidad, al señalar que la lentitud es de particular preocupación para África debido a que su capacidad de crecimiento está estrechamente asociada con el ritmo de expansión de Europa.



También apuntó que la política del Banco Central Europeo no funciona porque distorsiona los mercados y subsidia las partes menos productivas.



Precisamente, Malpass señaló que si bien el lento crecimiento podría interpretarse como evidencia de que el estímulo no ha sido suficiente, prefiere interpretar que el resultado muestra que la política en realidad no ha sido estimulante. “El balance del BCE se ha expandido muchas veces en estos últimos años, pero ya no hay una conexión directa con el crecimiento del crédito bancario del sector privado”.



“Gran parte de la oferta de capital a corto plazo en Europa es absorbida por el banco central para comprar y mantener bonos del gobierno a largo plazo. El resultado es una política que no proporciona un estímulo monetario”.



En las proyecciones publicadas a principios del mes pasado, antes de que el coronavirus comenzara a extenderse ampliamente, el Banco Mundial dijo que es probable que el crecimiento económico mundial repunte lentamente este año y el próximo. La expansión se acelerará a 2,5% desde 2,4% en 2019.



La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo a funcionarios del Grupo de los 20 reunidos en Arabia Saudita que el brote había llevado al fondo a recortar 0,1% de su pronóstico de crecimiento global, pero que observa escenarios más “calamitosos”.



Bloomberg