Bancos centrales de la región apuntarían a subir tasas de interés

Un cambio hacia una política monetaria más restrictiva esta tomando fuerza rápidamente en América Latina, mientras que Chile indica que está listo para elevar en julio su tasa de interés de referencia desde un mínimo histórico.



Los responsables de formular la política monetaria de Chile consideraron este mes elevar los costos de endeudamiento en 25 puntos base a medida que la recuperación económica cobra impulso, según las minutas de la reunión de fijación de tasas de junio publicadas el miércoles.



Por su parte, Brasil dijo esta semana que podría optar por un endurecimiento monetario más rápido en el futuro, mientras que el aceleramiento de la inflación en México y

Colombia está aumentando las perspectivas de que sus bancos centrales también pueden reducir el estímulo.



Los bancos centrales de América Latina se están enfrentando a presiones para elevar sus tasas, a medida que factores mundiales y locales reavivan la inflación.



Los encargados de la política monetaria se han visto afectados por los mayores costos de las materias primas y los cuellos de botella a medida que la economía mundial se reabre después de los confinamientos inducidos por el coronavirus.



El gasto de emergencia esta impulsando la demanda en lugares como Chile y Brasil, mientras que Colombia ha lidiado con disturbios que han golpeado los suministros.



Los bancos centrales desempeñaron un papel crucial en la respuesta económica de la región a las múltiples olas del coronavirus.



Los encargados de formular las políticas monetarias en países como Brasil, México,

Colombia, Chile y Perú redujeron en 2020 sus costos de endeudamiento a mínimos de varios años, o incluso a mínimos récord, a medida que la pandemia aplastaba la demanda y la confianza.



Ahora, los operadores esperan que Brasil eleve en agosto los costos de endeudamiento en al menos 100 puntos base luego de tres aumentos consecutivos de 75 puntos base, lo que eventualmente impulsará la tasa Selic a más de 7% hacia fin de año.



Es probable que el banco central de México mantenga la tasa de referencia sin cambios el jueves, aunque el mercado descuenta el primer aumento de tasas para septiembre y se prevé un ajuste de casi 75 puntos base en diciembre.



Los operadores colombianos están descontando un aumento de los costos de los prestamos dentro de los próximos dos o tres meses, mientras que los swaps chilenos muestran que la tasa de política monetaria aumentará 25 puntos base en julio y un total de 150 puntos base en seis meses.



PREPARANDO LOS MERCADOS



La perspectiva macroeconómica de Chile está mejorando debido a factores como el fuerte consumo, lo que significa que ya no se requiere un nivel tan alto de estimulo monetario, indico el Consejo del banco central en las minutas.



La junta agrego que necesitaba preparar los mercados financieros "para los ajustes que vendrían en el corto plazo".



"Más allá de que el Consejo consideró importante comunicar el comienzo del proceso de reducción del estimulo monetario, también estimó conveniente recalcar que la política monetaria seguiría siendo expansiva por un tiempo prolongado", escribieron los consejeros.



El banco ha mantenido su tasa de política monetaria en un mínimo histórico de 0,5% durante mas de un año.



Banco Central de Chile espera que la inflación anual llegue a 4,4% en diciembre, por encima de la meta del 3%.



También prevé que el producto interno bruto se expandirá un 9,5% este año debido a un consumo interno y una demanda mundial mas fuertes.



En toda América Latina, las recuperaciones económicas han sido desiguales y los vientos en contra, como el desempleo y los rebrotes del virus, plantean desafíos para el crecimiento.



Para complicar aún mas las cosas, algunos Gobiernos se están quedando sin margen para gastar, mientras que la incertidumbre política y el malestar social presentan riesgos futuros.



No obstante, la demanda reprimida está impulsando las tasas de inflación, que ya están por encima de la meta en países de toda la región, y podrían demorarse en caer.



"Los bancos centrales de América Latina se están volviendo mas hawkish", escribieron esta semana economistas de Bank of America Corp., que incluían a Claudio Irigoyen, en una nota de investigación. "Los eventos de riesgo importantes ya han quedado atrás y las perspectivas de crecimiento han mejorado".



Bloomberg