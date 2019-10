Bancos manejan US$5,5 billones en operaciones

Los bancos más grandes del mundo siguen desempeñando un papel sorprendentemente importante en el mercado en rápido crecimiento de los fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés).



Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y ABN Amro Bank NV manejan en conjunto aproximadamente la mitad de los flujos brutos de US$5,5 billones que entran y salen de los ETF, según un nuevo informe de BlackRock Inc., que analizá la primera tanda de presentaciones regulatorias sobre las instituciones que crean o reembolsan acciones de ETF.

Esto representa un marcado contraste con el mercado secundario, donde muchos bancos han cedido los roles de creación de mercado a corredores electrónicos más rápidos y expertos en tecnología.



Los denominados participantes autorizados (o AP, por sus siglas en inglés) actúan como controladores de cada dólar que ingresa o sale de un ETF, aumentando o reduciendo la oferta de sus acciones para ayudar a los creadores de mercado y a los emisores a mantener su precio de acuerdo con el valor de sus tenencias.



Según Samara Cohen, codirectora de iShares Markets & Investments en BlackRock –el mayor emisor de ETF del mundo–, los bancos, que representan cerca del 60% de los AP, se destacan.



“Es, en gran medida, una función de la infraestructura tradicional de las instituciones financieras”, dijo Cohen por teléfono, al señalar las operaciones internacionales de los bancos y su experiencia para facilitar operaciones de seguridad múltiple.



“Existe una plataforma sólida de AP lista para participar cuando vean una razón para hacerlo”. Unos 35 AP crearon o canjearon acciones durante el periodo estudiado.



Temores de volatilidad La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. comenzó hace poco a exigir a los emisores de ETF que brinden información sobre los AP para cada uno de sus fondos, en medio de las preocupaciones de que muy pocas de estas instituciones operan en ciertas áreas, como los mercados emergentes.



Los emisores no pagan a los AP y, en cambio, obtienen ganancias de los intercambios en el mercado secundario o de las transacciones para los creadores de mercado, alimentando los temores de que podrían alejarse en momentos de estrés.



El estudio de BlackRock, que cubría cerca de 96% de los ETF por activos, descubrió que los fondos típicos tienen acuerdos con 22 AP, de los cuales cinco crearon o canjearon acciones dentro del año fiscal más reciente del fondo, según documentos de junio de 2018 a septiembre de 2019.



Quizás, como era de esperar, los fondos más grandes tienden a tener más AP que los ETF más pequeños, y las estrategias centradas en la renta variable de EE.UU. tienen el doble de AP activos que los productos de renta fija.



Estos fondos generalmente tienen solo tres AP que realizan creaciones y reembolsos, al igual que los ETF centrados en deuda corporativa y bonos convertibles, mostró el estudio.



Sin embargo, todos tienen más de 19 AP contratados en promedio, lo que sugiere que otros bancos podrían intervenir si los operadores activos se toman un periodo sabático.