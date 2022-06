Barcos cerca de galeón San José no serían hallazgos nuevos

Mariana Garcés, que fue ministra de Cultura de Colombia entre 2010 y 2018, aseguró este miércoles que las embarcaciones que el Gobierno dijo el lunes haber hallado cerca a la zona donde está el galeón español San José, ya habían sido descubiertas hace más de seis años.



"La presentación de los nuevos hallazgos y de los nuevos datos que fue ofrecida, de manera solemne, no contiene ninguno de ellos. El sitio visitado es el mismo que fue reportado desde 2015", expresó Garcés en un comunicado que tituló "Nada nuevo bajo el mar".



La exministra agregó que "en los estudios que se realizaron en su momento ya se habían evidenciado dos pecios más con sus respectivas coordenadas". El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó el lunes que fueron halladas dos embarcaciones cerca a la zona donde está el galeón español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses y cuyo pecio fue encontrado en 2015.



El mandatario detalló que "una embarcación es del periodo colonial y la otra, desde el punto de vista de análisis preliminar, corresponde al periodo republicano de nuestra historia". También anunció que se habían logrado imágenes y videos de toda la riqueza que contiene el San José, incluidos cañones forjados en el siglo XVII en Sevilla, lingotes de oro, vajillas intactas y otros tesoros.



CRÍTICAS DE GARCÉS



Garcés expresó que el ejecutivo que lidera Duque "se limitó a construir una retórica de calumnias y mentiras de los procesos jurídicos, administrativos, técnicos y científicos que le fueron entregados" por el Gobierno de Juan Manuel Santos, del que ella hizo parte. No obstante, valoró que "da un parte de tranquilidad la Armada Nacional comunicándole a los colombianos que el galeón San José se encuentra en óptimas condiciones de integridad tal y cual como lo entregamos a este Gobierno".



EL CASO DEL SAN JOSÉ



El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).



Tras el anuncio del hallazgo del pecio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España porque este último aduce que, por tratarse de "un barco de Estado", le amparan las normas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para reclamar su titularidad.



El actual Gobierno colombiano ha asegurado que no pagará el rescate del San José con el patrimonio que se halle en el pecio, como había previsto la Administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).



Para rescatar el San José, el anterior Ejecutivo colombiano puso en marcha un proceso de contratación mediante una alianza público-privada que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del pecio, pero la Administración de su sucesor, Iván Duque, la suspendió por temor a que se pueda perder patrimonio nacional.



La licitación de esta alianza fue declarada desierta el pasado mes de marzo porque, una vez más, el Gobierno de Duque señaló que su prioridad era preservarlo "como patrimonio cultural protegido" y no quiere entregar una parte del patrimonio como pago.



Tras declarar desierta esta convocatoria, el Gobierno realizará una nueva con expertos y arqueólogos internacionales para hacer un contrato de extracción del galeón.



EFE