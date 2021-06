¿Barril de petróleo a 100 dólares?

Los líderes de algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo dijeron que es probable que los precios del crudo sigan subiendo debido a que la falta de inversión reducirá el suministro futuro.



(Lea: Precios del petróleo cierran en máximos desde 2018)



Directores ejecutivos de Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies SE se unieron a los principales comerciantes de productos básicos y bancos para predecir que el petróleo podría alcanzar los US$100 el barril, aunque también indicaron que la volatilidad del mercado podría hacer que los precios bajen nuevamente.



(Lea: Cuáles son las 32 áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero)

La falta de inversión "exacerbará la tensión entre la oferta y la demanda a medida que las economías se recuperen, y luego, con el tiempo, veremos que la oferta se recupera y vuelve a equilibrarse", dijo el martes el director ejecutivo de Exxon Mobil Corp., Darren Woods, en el Foro Económico de Catar.



(Lea: Precios de petróleo y café están altos, ¿esto favorecería a Colombia?)



Sin embargo, "a corto plazo, es probable que los precios suban". La casa comercial Trafigura Group dijo que durante el próximo año, el crudo podría superar los US$100 el barril. Bank of America Corp. también pronostico esta semana que los precios podrían subir a ese nivel y Goldman Sachs Group Inc. dijo que no lo descarta.



El petróleo ha subido un 44% este año a medida que el avance de las vacunas aumenta movilidad y la demanda.



El año pasado, los mercados globales del petróleo tuvieron uno de los años más turbulentos de la historia cuando la pandemia de coronavirus provocó la caída de los precios. Sin embargo, las economías occidentales se están recuperando, las carreteras en Europa y Estados Unidos están comenzando a estar más transitadas y más estadounidenses están volando.



Si bien en el corto plazo eso podría impulsar los precios al alza, la transición energética significa que el consumo de petróleo podría comenzar a estabilizarse y eventualmente disminuir a largo plazo.



El cambio en el mercado significa que no ha habido suficiente inversión en proyectos de petróleo y gas y eso podría hacer subir los precios, dijo el ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, en el mismo evento.



El presidente ejecutivo de BP Plc, Bernard Looney, dijo el martes que el aumento de los precios del crudo está ayudando a los planes de transición energética de la empresa y está generando un mejor flujo de caja y retornos para los accionistas.



Hay "muchas posibilidades" de alcanzar los US$100 por barril, "pero, en los próximos años, podríamos ver nuevamente una disminución de algunos precios", dijo el director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne.



"Nos hemos acostumbrado a la volatilidad". El Ministerio de Comercio e Industria de Catar, la Agencia de Promoción de Inversiones de Catar y Media City Qatar son suscriptores del Foro Económico de Catar, impulsado por Bloomberg.



Bloomberg