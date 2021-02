¿Barril de petróleo Brent a 100 dólares?

Si bien el vertiginoso colapso del petróleo aún está fresco en la mente de muchos operadores, comienzan a surgir apuestas a que para fines del próximo año los precios podrían volver a superar los US$100 por barril.



Socar Trading SA de Azerbaiyán proyecta que el crudo de referencia mundial Brent podría llegar a los tres dígitos en los próximos 18 a 24 meses, y Bank of América prevé potenciales máximos por encima US$100 en los próximos años gracias a mejores fundamentos y el estímulo global.



Los especuladores, por su parte, están aumentando las apuestas en el mercado de opciones de que el petróleo alcanzará el preciado nivel en diciembre de 2022. Las opiniones son ultra alcistas, pero resaltan una mayor confianza en el petróleo después de que el Brent repuntara más de 200% tras alcanzar un mínimo de 18 años durante la pandemia.



La demanda se ha recuperado en los principales mercados asiáticos, mientras que la OPEP+ retiene producción y la falta de inversión mantiene a raya el suministro de shale.



Goldman Sachs Group Inc. elevó esta semana su proyección para el tercer trimestre de US$10 a US$75 por barril. Las apuestas de las opciones a que los precios del petróleo superen los US$100 para el contrato del Brent a diciembre de 2022 han aumentado en los últimos días, y el interés abierto de las opciones de compra ha subido de 500 a 3.950 en la ultima semana.



La marca de US$100 ocupa un lugar especial en la mente de muchos operadores, ya que el petróleo se mantuvo en torno a ese nivel durante varios años en la primera parte de la ultima década, a medida que la fuerte demanda de los mercados emergentes atraía a los perforadores a lugares cada vez mas caros, desde los fondos marinos hasta las remotas arenas bituminosas de Canadá.



Esa era terminó en 2014, cuando las empresas estadounidenses de shale probaron que podían extraer enormes volúmenes a costos mucho más bajos. Pero, si bien el preciado nivel de precios ha estado fuera del alcance del mercado desde entonces, no ha estado fuera de la mente de los operadores.



Hace poco más de dos años, las principales firmas de comercio realizaron proyecciones de US$100 que no se cumplieron. Los pronósticos de US$100 están lejos del consenso actual. Según la mediana de las proyecciones de analistas compiladas por Bloomberg, el Brent se mantendrá por debajo de US$65 por barril hasta 2025. Hay muchas razones para ser escépticos ante tal resurgimiento.



Por un lado, los recortes de la OPEP que han reducido la oferta son artificiales, y el grupo tiene suficiente capacidad libre para satisfacer cualquier déficit si la demanda aumenta tras una recuperación mundial de la pandemia, según Bloomberg Intelligence.



