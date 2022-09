BCE aumentaría las tasas en 75 puntos en septiembre: expertos

Los economistas de Goldman Sachs Group Inc., Bank of America y JPMorgan Chase & Co. ahora predicen un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de la próxima semana, algo que los miembros del Consejo de Gobierno de tendencia más restrictiva habían planteado en los ultimos días.



El cambio sigue a los datos de la eurozona publicados el miércoles que mostraron una inflación en un máximo histórico del 9,1% en agosto, más de lo que pronosticaron los economistas e incluso por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Los precios subyacentes subieron 4,3%.



“Ha crecido el numero de banqueros centrales del Banco Central Europeo que prefieren una respuesta mas contundente”, dijo en una nota a los clientes, el economista de JPMorgan Greg Fuzesi. Los datos de inflación del miércoles “les habrán animado más”.



