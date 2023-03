Comidas callejeras, la receta para conocer Egipto a pie de calle

Más de 4.000 turistas procedentes de 50 países han disfrutado de la ruta gastronómica que recorre el centro de El Cairo desde que Laila Hassaballa y Mariam Nezar pusieron en marcha en 2016 Bellies En-Route para degustar la comida tradicional egipcia a pie de calle.



"Descubrir los aromas y los sabores de un país como Egipto es tan importante como visitar sus principales monumentos", comentan ambas cofundadoras en una entrevista a EFE, en la que remarcan la singularidad de probar las principales recetas que pasan inadvertidas en las guías más destacadas y que forman parte del menú diario de los egipcios.



Pioneras de un negocio singular

Bellies En-Route es un referente en el sector de las rutas gastronómicas en el corazón de El Cairo, que empezó hace siete años con tres o cuatro recorridos a la semana, superó el parón del coronavirus y obtuvo el reconocimiento Travellers' Choice 2022 de TripAdvisor, que lo posicionó como el mejor del país. "Cuando empezamos nos sorprendió que no se ofrecieran tours gastronómicos, que apenas hubiera experiencias turísticas relacionadas con la comida en Egipto cuando gran parte de la cultura egipcia se basa en comer", explicó Nezar.



Descubrir este nicho en el mercado fue clave para iniciar este negocio desde cero, sobre todo para dos jóvenes egipcias procedentes del ámbito del diseño gráfico sin experiencia previa en turismo. "El mayor reto fue crear una empresa en Egipto, no es fácil en términos de burocracia. Tuvimos que encontrar un abogado para hacer los procedimientos de la forma correcta", apuntó Hassaballa.



Luego costó ganarse la confianza de los restaurantes con los que colaboran y la del público: "No creo que nos enfrentemos a retos por ser mujeres, el mayor desafío fue introducirnos en un mundo totalmente desconocido y con un concepto nuevo porque nadie sabía lo que éramos ni entendía de qué iba nuestro negocio", añadió.



Ahora presentan la historia culinaria egipcia en sus visitas a pequeños establecimientos tradicionales seis días a la semana con un máximo de seis recorridos diarios en temporada alta y hasta tres en la baja.



Arroz, habas, berenjena y espinacas son algunos de los platos básicos egipcios que forman parte de la degustación en establecimientos tradicionales del centro de El Cairo. Rosa Soto / EFE

Los platos egipcios de verdad

El recorrido por el "Downtown" (distrito central de El Cairo) comienza en la simbólica plaza Tahrir, con la historia de la revolución que sacudió el país árabe en 2011, y sigue por calles adyacentes en las que se sucede una mezcla de estilos arquitectónicos de influencia francesa e inglesa.



Durante casi cinco horas de recorrido, los turistas paran en siete locales de comida tradicional egipcia, con opciones vegetarianas, veganas y adaptadas a intolerancias y alergias. En ellos probarán platos como el koshari, considerado el plato nacional que combina macarrones, espaguetis, fideos, lentejas, arroz, hummus y cebollas con salsa de tomate y un aliño especial de ajo y vinagre llamado "da'ah".



Tampoco faltará el "sougok", una salchicha de ternera salteada con cebolla, tomate y pimiento verde, ni los sandwiches de "ful" (habas trituradas), o los de "taamiya", el falafel egipcio con base de "ful" con hinojo, cebolla, ajo, toneladas de cilantro fresco y especias.



Para los más aventureros se incluye la degustación de cerebro de vaca frito, y también zumos de hibisco, guayaba y melón, café árabe y dulces típicos como la "basbusa", una masa de sémola y almendras molidas en almíbar. Todo ello acompañado de las explicaciones sobre la receta que ofrece el guía, Amir Bishara, quien hace del recorrido una aventura amena, divertida y llena de curiosidades hasta el final, la terraza del hotel Carlton con vistas a todo el centro.



Una de las paradas que incluye el recorrido gastronómico en el centro de El Cairo es una tienda de café donde también se encargan de tostar y moler los granos. Rosa Soto / EFE

Rutas gastronómicas en expansión

El éxito de Bellies En-Route permitió ampliar el equipo a 16 personas y poner en marcha otra ruta en el barrio cairota de Heliópolis, donde los platos destacan por una fusión de sabores típicos con toques más modernos.



Hassaballa y Nezar pondrán en marcha recorridos en francés a finales de año y planean hacerlo también en castellano, si bien ahora son en inglés porque la mayoría de sus clientes vienen de "Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Kenia, Noruega, Japón, China, Irak o Marruecos".



Con todo ello, quieren poner la gastronomía egipcia en el mapa internacional, ya que "si piensas en comida de Oriente Medio, piensas en comida libanesa y marroquí, eso es todo. Nunca piensas en comida egipcia", sentencia Hassaballa.



El korachi se considera el plato nacional de Egipto y combina espaguetis, macarrones, fideos, lentejas, garbanzos, salsa de tomate y caldo Rosa Soto / EFE

EFE