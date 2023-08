El 45% de la población de A. Latina, sin vivienda digna

Los asentamientos informales cada vez más son más comunes en América Latina, y sobre todo en Colombia debido al difícil acceso a la vivienda.



Esta es una de las conclusiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que un 45% de la población en la región no tiene acceso a una vivienda segura o a una vivienda adecuada.



En estos casos, las personas sí tienen una vivienda, pero la misma necesita mejoras porque ha sido construida, en su mayoría, con materiales no durables, métodos de autoconstrucción y generalmente carecen del acceso a servicios básicos.



“Muchas veces están ubicadas en zonas expuestas a riesgos naturales de desastres: en las laderas de los ríos, en laderas de los montes o en zonas inundables, lo cual es crítico y coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad. Entonces ese es el principal déficit que existe en América Latina, y Colombia no es la excepción”, señala Mónica Ramírez, directora de Alianzas Estratégicas de Hábitat para la Humanidad en Latinoamérica y el Caribe.



En el país, según el Dane, hay un 31% de personas que viven con características de deficiencia en la vivienda, y también en su mayoría es por razones de carácter cualitativo.



“Existe sin duda un déficit cuantitativo, es decir personas que no tienen vivienda en sí, o personas que viven en condiciones de una vivienda que no se puede mejorar, o sea, que definitivamente es inmejorable o que viven en condiciones de hacinamiento; pero en su mayoría a nivel nacional el déficit de vivienda es cualitativo”, explica Ramírez.



Además, la directora reconoce que tanto en América Latina como en Colombia, la pandemia y la intensificación de los desastres han aumentado el déficit de vivienda.



Según sus cálculos solo en desastres naturales, cerca de 180 millones de personas en Latinoamérica han sido afectadas por desastres naturales que implican casi siempre deterioro o destrucción de la vivienda.



Todas estas desencadenan que las personas tengan que vivir en lugares precarios e inseguros.



“La vulnerabilidad en la vivienda, en la falta de servicios básicos, el hecho de que están ubicados en zonas donde el suelo no es el adecuado, o la localización los expone a inundaciones, crecidas o deslaves, pues inmediatamente estás hablando de por lo menos 120 millones de personas en América Latina que están expuestas no solo a perder su vida, a perder sus viviendas y sus hogares y todo lo que han creado a base de esfuerzo”, agrega.



Además, hay otros factores que pueden incidir, como no planear su futuro. “Cuando las personas no tienen una seguridad de la tenencia, no pueden planear su futuro y, por ende, no invierten en mejoras permanentes, entonces siempre su vivienda tiene un carácter temporal, transitorio. Sin tenencia segura implica una conducta de las familias que no invierten en la seguridad de su vivienda tampoco”, señaló.

Servicios públicos

En cuanto a la falta de acceso a servicios públicos, explica que para la familia es costoso conseguir el agua o los servicios bien sea por la vía informal o formal, pues al ser de bajos recursos, pagan más que incluso el resto de la ciudad.



“Eso significa que sus ingresos disponibles para atender el resto de sus necesidades familiares están siendo muy disminuidos y afectados. Son personas que, por la parte económica tienen una gran vulnerabilidad”, dice.



En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Organización Mundial de Naciones Unidas, la meta 11 es disminuir la población en asentamientos informales en todo el mundo.



Para Ramírez, lograr esto es viable con inversiones en mejoramiento en infraestructura, regularización de la tenencia, asegurar que las familias vivan en ubicaciones no expuestas a riesgos y a desastres, “y si es necesario, relocalizarlas, pero tratando sobre todo de hacer una reubicación in situ porque las redes económicas y los vínculos de las familias con sus barrios son muy importantes”.



Así mismo, señala que no se puede avanzar definitivamente en la eliminación de los déficit si las ciudades no adoptan políticas que amplíen el acceso más amplio de las familias a suelo urbanizado, es decir con acceso a servicios, que puede ser en altura.



Los avances la capital de Colombia

Bogotá ha avanzado mucho creando suelo adicional mediante la microdensificación, a través del ‘plan terrazas’ que está creando una capa nueva de suelo disponible en un segundo piso para nuevas familias que crezcan. Para eso se requiere legislación adecuada que habilite lo que se llama suelo urbano.



Para lograr esto, la inversión es clave, toda vez que se garantiza urbanización, lo que a su vez trae consigo acceso a servicios públicos, colegios cerca, lugares de esparcimiento y seguridad.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio