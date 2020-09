Biden, con 78% de probabilidad de ganarle a Trump

Con el primer debate que se celebró este martes entre Donald Trump y Joe Biden, Estados Unidos entró de forma definitiva en la última fase de la carrera electoral, a prácticamente un mes de que tengan lugar los comicios en el país el próximo día 3 de noviembre.



Y, de momento, al igual que en los últimos meses, el demócrata cuenta con una importante ventaja respecto al Presidente en los sondeos de opinión. Eso sí, la diferencia no es tan elevada como para dar por ganador claro a Biden hasta ahora.



Aunque hay encuestas como la que realizó ABC y The Washington Post, que anunciaron 10 puntos porcentuales de ventaja entre ambos, lo cierto es que no todos registran una diferencia tan abultada, y según el promedio que realiza RealClearPolitics, esta sería de 6,1 puntos contando todos, con 49,3% para Biden y 43,2% para Trump.



Y si se toman en cuenta tan solo las dos últimas encuestas publicadas, de las universidades de Monmouth y Harvard, la ventaja de Biden se reduce a 5 y 2 puntos respectivamente.



Asimismo, el promedio de FiveThirtyEight, por su parte, le otorga una victoria a Biden con 50,2%, mientras que Trump obtendría el 43,2% de los sufragios.



Esto, a pesar de que la desaprobación de Trump sigue superando a la favorabilidad, con un 52,5% frente al 43,7% que está de acuerdo con su gestión en el Gobierno, según la estimación actualizada de este portal.



FiveThirtyEight también hizo una serie de estimaciones sobre los posibles escenarios que se pueden dar tras las elecciones del 3 de noviembre, y los resultados arrojaron que Biden ganaría en el 78% de ellas, por el 22% de Donald Trump.



E igual que estas, la mayoría de probabilidades dan como vencedor a Biden. Por ejemplo, las posibilidades de que Trump gane con el voto popular son de 11%, por el 89% del candidato demócrata a los comicios.



De igual forma, se estima que hay un 84% de opciones de que Biden logre vencer con más del 50% de los sufragios, por el 8% del presidente de Estados Unidos.



Menos probable, por ejemplo, es que alguno de los dos logre el triunfo en el voto popular, pero no en los colegios electorales, claves para convertirse en presidente del país. Hay un 11% de opciones de que eso le ocurra a Biden y menos de 1% a Trump.



Según los datos que registra FiveThirtyEight hasta el momento, Biden se haría con un total de 331 colegios electorales, mientras que Trump conseguiría 207, lo que le daría una amplia mayoría al demócrata.



Más allá de la elección presidencial, cabe destacar que la batalla por el Senado, ahora con mayoría republicana, estará más reñida, pues los sondeos le dan 46 senadores a cada partido, mientras que 8 estarían en disputa.



La Cámara de Representantes seguiría en manos de los demócratas, con 214 legisladores frente a 190.



