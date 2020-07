Biden le gana terreno a Trump en el gran bastión republicano

Lastrado por la mala imagen de su gestión en la crisis del coronavirus, el presidente Donald Trump podría perder el mayor bastión conservador (Texas), donde, según una encuesta publicada este domingo, el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le aventaja por cinco puntos.



Según un sondeo del diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, el exvicepresidente Joe Biden ganaría hoy las elecciones en ese estado con el 46 % de los votos, por el 41 % de Trump.



A falta de poco más de 100 días para las elecciones del 3 de noviembre, la clave estaría en el 9 % de los votantes que todavía sigue indeciso en el estado.



En esta ronda de entrevistas Biden mejora con respecto a la encuesta que ambas entidades realizaron en abril pasado y que mostraba un empate al 43 % de intención de voto entre los dos grandes candidatos.



En esta ocasión, las entrevistas se realizaron entre el 29 de junio y el 7 de julio y el margen de error es de más/menos 2,24 puntos porcentuales, por lo que Biden tiene un ligero margen de tranquilidad.



En estas últimas semanas, después de que se reabrió la economía, la cifra de contagios de coronavirus se ha disparado en Texas y los positivos superaron este sábado los 250.000 y las muertes exceden ya las 3.100.



Los electores de Texas parecen culpar más a Trump del manejo de la crisis por la pandemia que al gobernador, Greg Abbot, también republicano, y eso complica sus opciones en este vital estado.



Si el 48 % de los texanos aprueba cómo gestiona Abbot la situación causada por la Covid-19, por un 40 % que lo desaprueba, esas cifras se van al 38 % a favor y el 52 % en contra, respectivamente, en cuanto se les pregunta por el presidente, dice el sondeo.



Algo mejor parado sale Trump en otra encuesta realizada en Texas y publicada este domingo por la cadena CBS, que le da un punto de ventaja al republicano sobre Biden, aunque en un sondeo con una cuarta parte menos de entrevistados que el de The Dallas Morning News.



Ante este panorama, la media ponderada de las últimas encuestas que realiza el portal especializado 270ToWin le da a Biden una mínima ventaja de 0,6 puntos porcentuales.



Aunque en Texas la encuesta de CBS es relativamente positiva para Trump, el presidente se ve empatado con Biden en Arizona, otro estado que tradicionalmente es republicano y donde desde 1948 solo ha ganado un demócrata, Bill Clinton en 1996.



Y en Florida, el tercer estado que entrega más delegados (29), que son los que finalmente eligen al presidente en el colegio electoral, Biden aventaja a Trump en 6 puntos (48 % contra 42 %) según el sondeo de CBS.



De ganar Texas, donde no vence un demócrata desde que el expresidente Jimmy Carter lo lograse en 1976, Biden le complicaría sobremanera el camino a la reelección de Trump sin los 38 delegados que entrega el denominado Estado de la Estrella Solitaria, el segundo que más aporta tras California. Pero si además pierde Florida, Trump debería ganar la decena de estados que, según las encuestas, están en disputa y además lograr alguna sorpresa sonada si quiere repetir en el cargo.



EFE