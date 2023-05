Biden no negociará aumentar el tope de deuda en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los republicanos entraron en rumbo de colisión luego de que la Casa Blanca remarcó que no negociará la ampliación del límite de la deuda del Gobierno.



La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que el Gobierno se quedará sin dinero y dejará de pagar sus deudas tan pronto como el 1 de junio, si no hay autorización para nuevos préstamos.



Eso le impediría al Gobierno pagar todo, desde programas sociales hasta el ejército y, en lo que sería un golpe catastrófico a los mercados financieros mundiales, la deuda nacional.



Los líderes del Congreso fueron invitados a reunirse con Biden el próximo martes. Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, insisten en que extenderán el límite de la deuda si Biden primero accede a realizar recortes en el presupuesto federal.



La Casa Blanca ha dicho reiteradamente que no. “Este no es un tema que negociaremos”, señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jeane-Pierre. Aseguró que Biden está dispuesto a discutir “un proceso separado para abordar los recortes presupuestarios”, pero dijo que el tema del tope de la deuda debía dejarse de lado.



“Es un deber constitucional del Congreso evitar el default. Dado el poco tiempo que tiene ahora el Congreso, está claro que el único camino práctico para evitar el impago es que el Congreso suspenda incondicionalmente el límite del endeudamiento”, estimó.



AFP