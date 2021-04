Biden pidió subir impuestos a estadounidenses más ricos y a empresas

Archivo particular

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este miércoles que se aumenten los impuestos a los estadounidenses ricos y a las empresas, para financiar sus propuestas de gasto masivo destinadas a mejorar las infraestructuras y la mano de obra. "¿Cómo pagamos mi plan de empleo y familia? He dejado claro que podemos hacerlo sin aumentar el déficit", dijo Biden en una sesión conjunta del Congreso.

"No impondré ninguna subida de impuestos a las personas que ganan menos de 400.000 dólares. Pero es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses empiecen a pagar su cuota justa".



Biden ha hecho dos propuestas para reactivar la economía estadounidense después de que la pandemia de covid-19 causara una grave recesión en 2020.



La primera de ellas es un plan de infraestructuras de más de 2 billones de dólares para pagar la renovación de carreteras y puentes y financiar la tecnología verde, las escuelas y otros aspectos del gobierno de Estados Unidos.



La segunda, anunciada horas antes de su discurso, es el llamado Plan de Familias Estadounidenses, de 1,8 billones de dólares, que busca destinar dinero a la educación infantil, el cuidado de los niños y los colegios y universidades. Para financiarlo todo,



Biden desea subidas de impuestos a las mayores empresas y a las personas más ricas de la mayor economía del mundo, aunque ninguno de los dos planes ha recibido el apoyo de los republicanos, que constituyen una minoría en el Congreso, aunque considerable.



El plan de infraestructuras se financiaría con una subida del tipo impositivo a las empresas del 21% al 28%, mientras que el fin de las exenciones fiscales a las empresas, de los vacíos legales y de los recortes de impuestos aprobados bajo el mandato del expresidente Donald Trump sufragarían el Plan de Familias Estadounidenses.



"Muchas empresas también evaden impuestos a través de paraísos fiscales en Suiza y Bermudas y las Islas Caimán, y se benefician de lagunas fiscales y deducciones para deslocalizar puestos de trabajo y trasladar los beneficios al extranjero. Esto no es correcto", dijo Biden.



Las propuestas siguen a la aprobación el mes pasado de un plan de rescate de 1,9 billones de dólares destinado a ayudar a los consumidores y a las empresas duramente afectadas por la pandemia, que hizo que millones de personas perdieran puestos de trabajo que no han recuperado.



