Razones por las que PIB de EE. UU. creció y sacó al país de recesión

La economía de Estados Unidos retomó el crecimiento en el tercer trimestre del año tras contraerse los dos trimestres anteriores, y da un respiro al presidente Joe Biden antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, aunque una recesión podría ser solo cuestión de tiempo.



Durante los tres meses de julio a septiembre, el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 2,6% a tasa anualizada (la proyección a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición), según la primera estimación del Departamento de Comercio publicada este jueves.



La economía más grande del mundo se está expandiendo por primera vez desde principios de 2022, y el repunte es más fuerte de lo previsto. Los analistas esperaban un crecimiento del PIB del 2,3% en el tercer cuarto del año.



“Todo el crecimiento del PIB se debió a una enorme oscilación del comercio exterior neto, aportando 2,8 puntos porcentuales, mientras que la demanda final interna aumentó sólo un 0,5%. El comercio neto se vio impulsado por un salto insostenible del 14,4% en las exportaciones y una caída del 6,9% en las importaciones”, Ian Shepherdson, economista jefe de la consultora Pantheon Macroeconomics.



El PIB estadounidense se contrajo en los dos primeros trimestres del año, cayendo un 1,6% y luego un 0,6% sobre el trimestre inmediato anterior, pero sin entrar en recesión según la administración Biden y muchos economistas.



Si bien dos trimestres consecutivos de caída del PIB corresponden a la definición comúnmente aceptada de recesión, la solidez del mercado laboral en particular hace que la mayor economía del mundo no ingrese en esa categoría.



Ahora bien, de cara al próximo resultado del cuarto trimestre, desde la consultora estadounidense Pantheon Macroeconomics estiman que “el crecimiento se desacelere a alrededor del 1 al 2 % en el período, gracias a un impulso mucho menor del comercio y un mayor lastre de los inventarios”.



No obstante, “la fuerza del dólar y la debilidad del crecimiento mundial limitarán las exportaciones", anticipó además Shepherdson.



En esto coincide, Edward Moya, analista senior de mercado de Oanda. “El sólido número (del PIB) son buenas noticias, pero cuando analizas a profundidad las cifras, está claro que la desaceleración económica está ahí”.



El componente internacional que impulsaron los resultados de este período, “no continuarán”, dijo Moya, para quien “el gasto de los consumidores se está suavizando y los precios están bajando rápidamente”.



Posteriormente, el presidente Joe Biden aprovechó los datos del jueves para elogiar la fortaleza de la recuperación económica de Estados Unidos.



“Por meses, los agoreros argumentaron que la economía de Estados Unidos estaba en recesión, y los republicanos del Congreso alentaban” esa idea, lanzó el presidente, en campaña para las legislativas del 8 de noviembre en las que su Partido Demócrata se juega el control del Congreso. “Pero hoy tuvimos más evidencia de que nuestra recuperación económica continúa avanzando”, añadió el mandatario.



Estos datos muestran “una dinámica positiva de los gastos de los hogares, un repunte de la inversión de las empresas y una debilidad persistente de la inversión inmobiliaria”, comentó Rubeela Farooqi, economista de HFE, para AFP.



