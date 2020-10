Biden saca gran ventaja a Trump en Miami en encuesta

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se mantiene como claro favorito en el condado de Miami-Dade, el más poblado de la disputada Florida, y avanza entre los votantes hispanos, salvo entre los de origen cubano, donde sin embargo acorta distancias, de acuerdo a una encuesta difundida este lunes.



Lea: (Trump y Biden: dos visiones distintas sobre la economía de EE.UU.)

El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), que este lunes visita Miami por primera vez en esta campaña, acumula un 57 % de intención de voto entre el electorado de este condado, donde la victoria es vital para hacerse con el estado. El presidente y aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump, registra un 37%, según muestra un sondeo de Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald.



Lea: (Así impacta el contagio de Trump a la campaña presidencial en EE. UU.)



La encuesta hecha entre el 1 y el 4 de octubre, es decir tras el primer debate presidencial y un día después de conocerse que Trump contrajo el coronavirus, muestra además a Biden ganando terreno entre los votantes hispanos, que en un 49 % tienen intención de votar por él frente al 43 % que lo hará por el presidente, cuando el mismo sondeo hecho hace un mes mostraba ambos casi empatados entre los latinos.



Lea: (¿Y si llega el momento en que Trump no pueda ejercer la presidencia?)



No es el caso de los votantes de origen cubano, donde el republicano tiene un 61 % de apoyo y Biden un 35%, según la encuesta hecha a 600 votantes y con un margen de error de 4 puntos porcentuales.



No obstante, en este apartado, el demócrata ve a Trump perder terreno respecto a septiembre, cuando la misma encuesta mostraba al presidente con un 68 % de la intención de voto y 38 puntos de ventaja sobre su oponente, una ventaja que en octubre se ha reducido en 12 puntos porcentuales. "Hay indicios de que los intensos esfuerzos de Joe Biden para cultivar votantes hispanos en el condado de Miami-Dade pueden estar dando dividendos", dijo Fernand Amandi, de la firma encuestadora, en declaraciones que recoge el Miami Herald.



PRIMERA VISITA A MIAMI



El exvicepresidente viaja hoy, por primera vez en la actual campaña electoral, a la ciudad de Miami para encabezar eventos en el barrio de Little Haití y en el popular barrio de la Pequeña Habana, en un acto que se denominará "Reconstruir Mejor" (en español). Según su oficina de campaña, Biden explicará sus planes destinados a "reconstruir mejor la economía para la comunidad latina y las familias trabajadoras".



La visita del exvicepresidente, que cerrará su jornada en esta ciudad del sur de Florida con un cabildo organizado por la cadena NBC News, prosigue a una intensa campaña publicitaria desplegada en las últimas semanas y dirigida en especial al electorado hispano, y que ha contado con el apoyo del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que ha donado millones de dólares para pagar publicidad.



Un análisis del medio especializado 'Politico' refleja que en el área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale se han desembolsado unos 33 millones de dólares en anuncios, en inglés y español, aunque el mayor monto se ha dirigido a Florida Central, donde se asienta una numerosa comunidad de puertorriqueños. Biden llega al sur de Florida el mismo día en que el estado concluye el periodo de registro de votantes, y tras varios actos de su campaña para promover el voto entre los latinos, como el que encabezó la semana pasada la actriz Eva Longoria.





EFE