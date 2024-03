EE. UU. tomará medidas para acelerar las ventas de carros eléctricos

La administración de Joe Biden se está preparando para implementar los límites más estrictos hasta la fecha a la contaminación de los automóviles y camionetas del país después de realizar cambios que probablemente apaciguarán a algunos fabricantes de automóviles.

Los límites de emisiones que la Agencia de Protección Ambiental ultimará en unos días impulsarían las ventas de vehículos eléctricos mucho más allá de los niveles actuales. La EPA ha proyectado que para cumplir los mandatos propuestos, los modelos eléctricos necesitarían representar aproximadamente dos tercios de las ventas de automóviles y camionetas ligeras en 2032, frente a menos de una décima parte el año pasado.



La medida, que establece límites a la contaminación que genera smog, hollín y emisiones de dióxido de carbono, se considera una de las regulaciones climáticas más importantes impuestas por el presidente Joe Biden.

También es clave para ayudar a Estados Unidos a cumplir su compromiso del Acuerdo de París de reducir al menos a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero del país para 2030. El sector del transporte es hoy en día la mayor fuente de contaminación que calienta el planeta en Estados Unidos.



"Los automóviles y camionetas por sí solos representan aproximadamente el 20% de la huella de carbono", dijo Manish Bapna, director del Fondo de Acción para la Defensa de los Recursos Naturales.



Recortar eso es "absolutamente esencial para un progreso real y concreto". Sin embargo, la regulación requiere un delicado acto de equilibrio por parte de Biden, quien está cortejando a los votantes en el estado indeciso de Michigan, incluidos los trabajadores automotrices incómodos por una transición demasiado rápida a los vehículos eléctricos.



Los fabricantes de automóviles estadounidenses advirtieron que la propuesta inicial no era realizable, ya que la penetración de los vehículos eléctricos dependía de la instalación de estaciones de carga y otros factores fuera del control de la industria.



Los próximos años son "absolutamente críticos" para desarrollar la cadena de suministro y la infraestructura de carga necesarias, afirmó John Bozzella, director de la Alianza para la Innovación Automotriz.

Se busca un sistema inteligente alineado con las energías renovables, que permita acelerar la adopción masiva de vehículos eléctricos. iStock.

"Es apropiado que los responsables de las políticas y los reguladores se centren no sólo en el punto final sino en cómo serán los próximos tres o cuatro años". En respuesta, la EPA planea adoptar estándares que requieran reducciones de emisiones menos estrictas año tras año en el corto plazo, mientras esencialmente alcanza el mismo objetivo para 2032, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque la regla no es válida.



Eso podría hacer que los estándares sean más fáciles de cumplir, pero a expensas de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la propuesta mantendría unos 1.500 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono fuera de la atmósfera entre 2026 y 2040, según un análisis de la consultora ERM, el enfoque final previsto liberaría 171 millones de toneladas métricas adicionales.



"La regla no se adapta al momento", pero aún crea "algunas garantías en torno al movimiento hacia vehículos de cero emisiones en todo el país", dijo David Cooke, analista senior de la Unión de Científicos Preocupados.



"Terminaremos con más vehículos eléctricos en las carreteras como resultado de estas reglas que si no las tuviéramos". La administración también está estableciendo un nuevo factor de equivalencia de petróleo: una fórmula para calcular la economía de combustible efectiva de los vehículos eléctricos.



El Departamento de Energía había propuesto reducir el índice de economía de combustible equivalente de un vehículo eléctrico de batería en aproximadamente un 72%. Los fabricantes de automóviles dijeron que eso los expondría injustamente a fuertes multas por no alcanzar los objetivos de economía de combustible de Estados Unidos.



El próximo factor de equivalencia de petróleo dará a los fabricantes de automóviles la seguridad de que las normas federales sobre tubos de escape estarán alineadas y validarán que los requisitos se pueden cumplir sin acumular grandes multas, dijeron personas familiarizadas con la reglamentación.



Los aliados de la industria petrolera y el expresidente Donald Trump han aprovechado el plan y lo han convertido en un mandato para vehículos eléctricos. La asociación estadounidense de fabricantes de combustibles y petroquímicos está publicando anuncios en estados conflictivos diciendo que la administración quiere obligar a "los compradores de automóviles nuevos a optar por vehículos eléctricos cuando el país simplemente no esté preparado".

BLOOMBERG