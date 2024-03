¿A quién le dejara Bill Gates el 99 % de toda su fortuna?

El fundador de Microsoft, Bill Gates, anunció recientemente que dejará el 99 % de su fortuna, luego de reflexionar que sus hijos no necesitan enormes sumas de dinero.

Reconocido filántropo y defensor de causas sociales, Gates expresó que la utilidad de todo su dinero radica en su capacidad para crear un impacto positivo en el mundo, y no simplemente en seguir acumulando riqueza.



"El dinero no me sirve de nada más allá de cierto punto. Su utilidad reside exclusivamente en crear una organización y dar recursos a los más pobres del mundo", expresaba Gates en una de sus citas más destacadas.



Actualmente, Bill Gates es la séptima persona más adinerada del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de 124.500 millones de dólares.



A sus 68 años, su dinero no le brinda ningún tipo de satisfacción, a diferencia del tiempo compartido con su familia, amigos y de las acciones que generan un impacto social positivo, tal como ha expresado en diversas entrevistas.

Bill Gates.

“Nuestros hijos recibirán una gran educación y algo de dinero, así que nunca serán pobres, pero tendrán sus propias carreras”, expresó el magnate en una entrevista al medio ‘This Morning’.



Desde que renunció a la junta directiva de Microsoft en marzo del 2020, Gares enfocó sus esfuerzos hacia la filantropía, invirtiendo en proyectos educativos, iniciativa contra el cambio climático y en la promoción de la salud en el mundo, transformándose, a la vez, en uno de los principales dueños de extensas parcelas agrícolas en Estados Unidos.

A quien le dejará casi toda su fortuna

Aunque Gates y su exmujer, Melinda French, decidieron legar solo una fracción mínima de su fortuna a sus tres hijos, Jennifer, Rory y Phoebe, tienen claro quién será el principal beneficiario de su legado: la Fundación Bill y Melinda Gates, a la que consideran su "cuarto hijo".



Melinda también asumió la responsabilidad de donar una parte significativa de su fortuna, que asciende a 10.600 millones de dólares de los 52.500 millones, según Forbes. Según ella misma expresó, le parecía "absurdo que tanta riqueza se concentre en las manos de una sola persona".



La Fundación Gates, dedicada a promover una vida sana y productiva para todos, recibirá el 99% de la herencia de Gates.

Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Archivo particular

Con planes ambiciosos para el futuro, la fundación pretende destinar 9.000 millones de dólares anuales a proyectos de innovación, incluyendo la prevención de pandemias, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la seguridad alimentaria.



De hecho, la organización es responsable de más del 88 % del total donado por las fundaciones filantrópicas. Algunos también señalan otras razones por las cuales Gates opta por transferir su herencia a la fundación.



"Si destinara su patrimonio a sus descendientes, se enfrentaría a importantes impuestos de sucesión que se activarían tras su fallecimiento. Al hacer donaciones benéficas en forma de acciones, él y sus herederos podrían evitar estos impuestos. Al transferir casi la totalidad de su fortuna a organizaciones filantrópicas, multimillonarios como Gates están contribuyendo significativamente a la redistribución permanente de la riqueza", según un artículo publicado en ‘The New Yorker’.



PORTAFOLIO