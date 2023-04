¿Billetes de alta denominación ayudarían a frenar la inflación?

Con el fin de hacerle frente a las fuertes presiones inflacionarias, el Banco Central de Argentina (BCRA) anunció recientemente que emitirá un nuevo billete de mayor denominación. A través de él, el Emisor argentino pretende frenar el IPC que ya ronda el 100%.



(El billete de $2.000 que Argentina emitirá para combatir la inflación).



El nuevo billete de 2.000 pesos -unos US$11 al cambio oficial- se emite después de un alza en los precios al consumidor en los últimos 12 meses.

Hasta ahora, el billete de más alta denominación era de 1.000 pesos, que tiene un valor de US$2,70 en los mercados alternativos.

El BCRA anunció la emisión del nuevo billete en un comunicado en su cuenta en Twitter, diciendo que "conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina", con las imágenes de médicos pioneros.

(Lo que debe tener en cuenta para identificar un billete falso).



Sin embargo, no especificó cuando entrará el billete en circulación, registró BBC News.

La iniciativa busca devolverle valor al peso argentino, el cual ha perdido tanto poder, que un artista local usa los billetes para pintar sobre ellos, porque son más baratos que el lienzo, debido a que en Argentina, actualmente, no hay una sola cotización del dólar. Por los menos hay seis y la variación entre la menor y la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

¿Una buena medida para Colombia?

Ante la posibilidad de que en Colombia se emita un billete de mayor denominación para frenar la inflación, que en su variación anual para marzo alcanzó el 13,34 %, expertos han manifestado las inconveniencias de una medida como esta.

(Cinco claves para reconocer un billete auténtico).



Y es que contrario a lo que buscaría Argentina, la emisión de más billetes o billetes de más denominación, llevaría a que el peso pierda valor.

Según conceptos económicos, cuando hay mucho dinero en circulación, el primer indicador que empieza a afectarse es, justamente, la inflación nacional, pues esta se dispara.

El mismo Banco de la República, en varias ocasiones, ha señalado cuáles son las consecuencias que tiene para la economía emitir más billetes.

Según explica, “la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente la cantidad de dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta su producción en sectores como la agricultura y la industria”.

(Por qué no se imprimen más billetes de los que hay en circulación).



Además, agrega que cuando aumenta la cantidad de dinero, sin que haya un crecimiento en la producción de un país se genera inflación, ya que más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, provoca que quienes venden cobren más y se genere un aumento de precios. Por eso el Banco de la República controla la cantidad de dinero que emite para evitar desastres en la economía de Colombia.

PORTAFOLIO