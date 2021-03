Bitcóin borra sus ganancias ¿Cuál es su perspectiva a largo plazo?

El bitcóin borró a todas las ganancias que lo llevaron a un nuevo récord durante el fin de semana a medida que disminuía la exuberancia en torno a una nueva inyección de estímulo.



La principal criptomoneda del mundo cayó hasta 5,5% el martes antes de reducir parte de las pérdidas para cotizarse a US$56.640 a las 12:57 p.m. en Nueva York. El sábado, la moneda alcanzó un máximo de US$61.742.



Por su parte, el Bloomberg Galaxy Crypto Index, que sigue a bitcóin, ether y otras tres criptomonedas, cayó hasta 5%.



"Ciertamente habrá algo de corrección en el bitcóin y otras criptomonedas porque han subido mucho en un corto periodo de tiempo", dijo Atichanan Pulges, director financiero de Bitkub Capital Group Holdings Co., operador del mayor intercambio de criptomonedas de Tailandia.



"La perspectiva a largo plazo sigue siendo muy optimista, ya que muchas otras instituciones financieras lideres están considerando adoptar criptomonedas".



Desde un punto de vista técnico, el indicador de fortaleza global de GTI, que detecta las fluctuaciones de tendencia, ha comenzado a disminuir, lo que sugiere un movimiento bajista en el corto plazo.



La última vez que la moneda digital activo esta señal de venta, el precio bajo unos US$14.600 adicionales.



Los participantes de la industria también han mencionado la toma de ganancias después de que el bitcóin estableciera un récord.



El activo digital ha subido alrededor de 1.000% en el último año, un repunte fascinante que superó a los activos más tradicionales como las acciones y el oro.



El bitcóin y otras criptomonedas han vuelto a la fama durante el último año en medio de signos de un mayor interés de los inversionistas, como la compra de US$1.500 millones en bitcóin que realizó Tesla Inc.



Los detractores argumentan que la moneda puede estar en una burbuja especulativa generada por el masivo ingreso de estímulos de la política fiscal y monetaria en medio de la pandemia.



Los operadores de criptomonedas se han posicionado para la llegada de la próxima ronda de cheques de estímulo en Estados Unidos y apuestan a que parte de ese dinero llegará al bitcóin.



Una reciente encuesta de Mizuho Securities mostró que 10% del dinero inyectado en la economia a través de cheques de estímulo podría canalizarse a acciones y criptomonedas.



"Una parte de esos cheques se utilizaran para invertir en bitcóin y criptomonedas en lugar de otras vías", dijo John Wu, presidente de la firma de criptografía Ava Labs.



Sin embargo, señaló que probablemente no tendrá el mismo impacto que tuvo la última inyección de estímulo, ya que aumentan las vacunas y las personas se aventuran a salir.



"Nos estamos abriendo, la gente va a salir de nuevo. Entonces, parte de la primera ronda de cheques, donde las personas invirtieron en acciones y en criptomonedas, se debe a que se quedaron en casa y encontraron nuevas formas de entretenerse", dijo Wu. "El efecto será menor de lo que la gente piensa".



Bloomberg