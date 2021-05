Bitcóin rebota tras las fuertes pérdidas del fin de semana

El bitcóin se recuperaba este lunes tras un vertiginoso fin de semana y los precios estaban en vías de registrar su mayor alza en más de tres meses.



(El bitcóin vuelve a desplomarse y acumula pérdida cercana al 50 %).

La mayor criptomoneda del mundo se cotiza con un alza de 12% a alrededor de US$37.800.



Las monedas digitales se han visto afectadas por la volatilidad en las últimas dos semanas, y los precios del bitcóin cayeron 18% el domingo.



Los operadores podrían sentirse más optimistas a medida que la industria de las criptomonedas se prepara para una de sus principales conferencias del año.



El evento, llamado Consensus by CoinDesk, reúne a ejecutivos, entre ellos el jefe de Grayscale Investments, Michael Sonnenshein, y el director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao, para exponer sus puntos de vista sobre todo tipo de temas, desde la gestión de criptoactivos hasta las finanzas descentralizadas.



También está previsto que intervengan ejecutivos de inversión y responsables políticos, como el fundador de Bridgewater Associates LP, Ray Dalio, y la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard.



"Lo ames o lo odies, el bitcóin está afectando a los mercados", dijo Amy Wu Silverman, estratega de derivados de renta variable de RBC Capital Markets, en una nota el domingo.



"¿Qué es bitcóin, una moneda? ¿Una manifestación 1 a 1 de los pensamientos de Elon Musk? ?Un 'factor' de momo+meme+especulacion+enojado Gen Z's? Como un gemelo Justin Bieber, todavía no sabes que será bitcoin, pero tienes la sensación de que será grande".



Ether, el segundo mayor token, también se recuperaba el lunes, con un repunte de 14% a alrededor de US$2.300. La volatilidad extrema de los últimos tiempos ha llevado a los analistas a tratar de adivinar las perspectivas de las monedas digitales.



Un equipo de JPMorgan Chase & Co. dijo que es prematuro anunciar el fin de la venta masiva del bitcóin, mientras que Goldman Sachs Group Inc. señaló que los cambios extremos obstaculizan el atractivo de las criptomonedas para los inversionistas institucionales.



Bloomberg