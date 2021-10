¿Bolívar digital ayudará a solucionar crisis económica en Venezuela?

Un nuevo cono monetario entra en vigencia este viernes en Venezuela, en lo que es la tercera reconversión del bolívar en los últimos 20 años de administración chavista.



(Vea: Bolívar digital: claves de nueva reconversión monetaria en Venezuela).



El nuevo cono monetario, conocido como bolívar digital, suprimirá seis ceros a la moneda nacional, es decir, si un venezolano se acostó este jueves con 1.000.000 de bolívares en su cuenta corriente, al despertarse tendrá 1 bolívar.

Con la entrada en vigor de esta nueva expresión monetaria comienza la circulación de una nueva familia de billetes y monedas. Serán cinco los billetes: 100 bolívares; 50 bolívares; 20 bolívares; 10 bolívares y 5 bolívares; mientras que serán tres las monedas: 1 bolívar; 0,50 céntimos de bolívar y 0,25 céntimos de bolívar. Estas dos últimas fueron anunciadas en las horas previas al 1 de octubre.



“El cambio de escala monetaria, que se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela, constituye un hito histórico necesario en el momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica”, explicó el Banco Central de Venezuela (BCV).



En las horas previas a la implementación del nuevo cono monetario los venezolanos expresaron por redes sociales su descontento ante el funcionamiento irregular de algunas plataformas bancarias.



(Vea: Régimen de Maduro emprenderá acciones para recuperar Monómeros y Citgo).



“En el ciudadano de a pie ha habido mucho nerviosismo probablemente porque el principal banco del país, que es un banco público, el Banco de Venezuela, tuvo una afectación donde paralizó sus operaciones por tres días. Esto generó bastante nerviosismo en pensionados, trabajadores públicos o personas que reciben beneficios del Gobierno que no pudieron manejar sus recursos. Esto probablemente generó cierta ansiedad ante la reconversión”, apuntó el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma de consultoría Ecoanalítica.



En la víspera, la cotización del dólar en el mercado negro cerró en 5'035.381 bolívares, lo que representó una variación intermensual de 23,13 % frente al mes de agosto. Es importante recordar que en la actualidad, el dólar estadounidense representa alrededor del 70 % de las transacciones que se realizan en efectivo en el país vecino, según distintas estimaciones, aunque sigue sin ser una posibilidad para gran parte de la población.



(Vea: Venezuela impulsa plan para “sustituir importaciones”).



Este nuevo cono monetario entró en vigor 48 horas después de haber sido publicada la Encuesta Anual de Condiciones de Vida (Encovi) de 2021, que señaló que la pobreza en el vecino país llegó a 94,5 %, mientras que la pobreza extrema fue de 76,5 %



LA TERCERA RECONVERSIÓN DEL CHAVISMO



Con la entrada en operación del bolívar digital ya se suman tres reconversiones para la moneda local de Venezuela.



“La primera reconversión que hizo el chavismo fue en 2008 y no era necesaria. Para justificarla, los simpatizantes de Chávez citaron una discusión entre congresistas colombianos y el Banco de la República para eliminar 3 ceros al peso. Por las razones que no se ha hecho en Colombia, y otras más, creo que esa primera reconversión fue una medida costosa e inútil”, señaló a Portafolio Ronald Balza, decano encargado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Caracas).



Además, Balza añadió que las otras dos, en 2018 y ahora 2021, “se deciden en hiperinflación sin corregir sus causas. Eliminar 5 ceros primero y 6 después era algo necesario durante la hiper, pero sin detenerla es costoso e inútil.La hiperinflación venezolana resulta del financiamiento monetario del BCV al gobierno a través de PDVSA”, agregó.



(Vea: Monómeros y Grupo Daabon sellan acuerdo para buscar operación conjunta).



¿PARA QUÉ SIRVE?



De acuerdo con Oliveros, la reconversión monetaria debe verse en dos ópticas: operativa y macroeconómica. En caso de la visión operativa, el nuevo cono monetario era “necesario” porque se hacía “extremadamente difícil” manejar los seis ceros para la contabilidad de las empresas.



Desde el punto de vista macro, el economista sostiene que esta no es una medida que ataca el problema de raíz de Venezuela: la hiperinflación. “Esto no va a acabar con la hiperinflación, tampoco va a generar crecimiento económico (...) Si no se toman los correctivos necesarios al cabo de un tiempo vamos a tener que recurrir a otra reconversión”, dijo.



Sobre esta idea también coincidió Darío Umaña, director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana (CCV). “Mientras no se solucione el problema de la emisión monetaria y el hecho de que esta se va a demanda y a su vez se va a inflación, pues, la reconversión monetaria se va a perder muy rápidamente en la medida en que estas condiciones continúen”.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista de Portafolio