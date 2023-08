Bolsas del mundo se tiñen de rojo por baja en la calificación a EE.UU.

Un día después de que Fitch rebajara la calificación a largo plazo de EE.UU., la bolsa de Nueva York terminó a la baja el miércoles, tomando el recorte de la nota de la deuda como excusa para una pausa.

Así, tras 16 jornadas positivas en 17 sesiones, el Dow Jones perdió 0,98 %.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedió 2,17 % y el S&P 500 1,38 %.

"Era tiempo de una corrección para el mercado", comentó Quincy Krosby, de LPL Financial y "el informe de Fitch fue el detonante de esta reversión".

Fitch Ratings recortó este martes la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo para EE.UU. a AA+ desde AAA el martes, después de haberla puesto en "observación negativa" el pasado mayo por el impás sobre el techo de deuda.

La agencia de calificación se refirió al "deterioro fiscal esperado" durante los próximos tres años y a la deuda "cada vez más alta" del Gobierno estadounidense entre los motivos por los que ha tomado la decisión.

"Si bien es decepcionante, no creo que tengamos un impacto significativo en la economía a corto plazo, pero es una advertencia para Washington", dijo Brooke May, socio gerente de Evans May Wealth, en CNBC.

Bolsas de Europa y Asia

Las bolsas europeas cerraron el miércoles en baja tras la degradación de la nota de la deuda de Estados Unidos por la agencia Fitch, que calmó el ímpetu de los inversores en los últimos días.

La plaza de París perdió 1,26 %, la de Milán cayó 1,30 %, las de Londres y Fráncfort cedieron 1,36 % y la de Madrid 1,84 %

La rebaja fue peor recibida en los mercados de Asia, que fueron los primeros en abrir tras conocerse el anuncio de Fitch, y así Hong Kong retrocedió el 2,47 %, Tokio, el 2,3 %, Seúl, el 1,9 % y Shanghái, el 1,29 %.

EFE / AFP