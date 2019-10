Mercados de occidente cayeron con fuerza este martes

Las bolsas de occidente caen a media jornada (11:00 de la mañana hora colombiana) fuertemente por un amago de profundización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.



Lea: ('Economía mundial está en una desaceleración sincronizada', FMI)

En Wall Street, el índice industrial Dow Jones bajó 1,19% a 26.164,04 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, cedió 1,67% hasta 7.823,78 y el S&P 500 perdió 1,56% y quedó en 2.893,06.



Lea: (Europa y el Reino Unido se preparan para un Brexit sin acuerdo)



Las bolsas europeas tropezaron este martes también. París cedió 1,18%, acabó en 5.456,62 puntos; Francfort perdió 1,05%, se situó en 11.970,20 puntos; Londres cayó 0,76% y se ubicó en 7.143,15 puntos; Milán se dejó 1,14% y se colocó en 21.405,73 puntos y Madrid bajó 1,15% y cerró en 8.940,10 puntos.



AMÉRICA LATINA NO ES LA EXCEPCIÓN



Las monedas y bolsas de América Latina se desvalorizaban en las primeras horas de operaciones del martes, arrastradas por el creciente pesimismo en torno a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China de esta semana, que alejaba a los inversores de los activos de riesgo.



La excepción a la tendencia se daba en Brasil, donde el real se apreciaba un 0,57% y el índice Bovespa exhibía un alza de 0,34%. El peso mexicano se desvalorizaba un 0,05% y el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC lo hacía en un 0,44%. El peso argentino interbancario operaba con relativa estabilidad y el índice Merval de la bolsa perdía un 1,85%. El peso chileno cotizaba con un retroceso de un 0,65%, además afectado por la baja en el precio del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, operaba con una caída de un 0,5%, a 5.025,55 puntos.

En Colombia, el peso cedía un 0,32% y el índice COLCAP de la bolsa un 0,27%.



PESIMISMO GLOBAL



Al pesimismo se sumó una información del diario South China Morning Post que señaló que Pekín rebajó sus expectativas antes de la cita del jueves y que la delegación china podría abandonar Washington un día antes de lo previsto.



Estados Unidos amplió su lista negra para incluir a la firma de vigilancia por video Hikvision y al fabricante de equipos de vigilancia Zhejiang Dahua Technology , entre otras, una decisión que provocó una dura réplica de Pekín.



Esta situación ejercía presión sobre los proveedores estadounidenses, con caídas próximas al 1% de Intel Corp y Nvidia Corp. Ambarella Inc se desplomaba un 12%. El Índice de Semiconductores de Filadelfia declinaba un 2,3%, mientras que los papeles tecnológicos cedían un 1,2%. El Dow se veía presionado por la bajada de 1,5% en las acciones de Boeing Co.



The Wall Street Journal reportó que las fricciones entre Estados Unidos y Europa podrían aplazar aún más los planes para reanudar los vuelos del 737 MAX, el avión más vendido de la firma y cuyas operaciones están paralizadas desde principios de año.





Reuters