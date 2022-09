Izquierda vs. derecha, la carrera por la Presidencia de Brasil

La campaña para las elecciones presidenciales de Brasil está en pleno apogeo tras comenzar el 16 de agosto, enfrentando al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (‘Lula’) contra el actual presidente derechista Jair Bolsonaro.



Lula es el claro favorito. A medida que se acerca la primera vuelta de la votación del 2 de octubre, el expresidente lidera la intención de voto por unos 9 puntos. Sin embargo, es probable que ni Lula ni Bolsonaro obtengan suficientes votos para ganar por completo, por lo que ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el 30 de octubre. Según el promedio de todas las encuestas, actualmente Lula lidera esa contienda con una ventaja de 12 puntos sobre el Presidente.



Es la economía, estúpido



En 2018, Bolsonaro fue elegido con una plataforma antisistema, dura contra el crimen y anticorrupción, en línea con las demandas de los votantes en ese momento. Pero este año, el tema principal es, con mucho, la economía.



Después de años de crecimiento débil, la combinación de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos golpeó a Brasil y América Latina, lo que llevó a una inflación vertiginosa, un aumento del desempleo, una caída en los ingresos reales y un alza de la pobreza.



La mayoría de los brasileños están descontentos con el deterioro de sus niveles de vida y temen que lo peor esté por venir. Como suele ser el caso, culpan al Presidente de sus problemas.



Por el contrario, los votantes califican a Lula muy alto en temas económicos, ya que recuerdan los importantes avances socioeconómicos que logró Brasil durante sus dos primeros periodos, cuando los precios de las exportaciones de materias primas de Brasil alcanzaron máximos históricos, y tienen grandes esperanzas de que pueda impulsar a Brasil de nuevo.



También ayuda al expresidente, plagado de escándalos, que la corrupción ya no está en la mente de los votantes. Todo lo que Lula tiene que hacer es permanecer en el mensaje.

Bolsonaro



sigue en la carrera



Pero no se debe descartar aún a Bolsonaro. La economía de Brasil ha superado las expectativas en los últimos meses, con un desempleo que cayó por debajo del 10%, estimaciones de crecimiento al alza y la inflación desacelerándose.



Parte de esto se debe al levantamiento de las restricciones por el covid-19 y la caída de los precios de los alimentos y la energía, pero el Presidente también ha contribuido al aumentar los beneficios sociales, reducir los impuestos a combustibles y aumentar el salario mínimo.



La recuperación más fuerte de lo esperado ha apuntalado la confianza económica y ayudó a Bolsonaro a reducir la brecha con Lula.



Los índices de aprobación del Presidente han subido al 38% desde el 30% en enero, en una señal de que los votantes están sintiendo la mejora. Y la mayoría de los pronosticadores esperan que la economía se fortalezca aún más en las próximas semanas, lo que significa que la oferta de Bolsonaro se está volviendo más competitiva justo cuando la campaña entra en su fase decisiva.



El Presidente pasará el resto de la campaña exagerando los logros económicos de su administración. Y aunque Bolsonaro no puede hacer campaña directamente con un mensaje anticorrupción, puede usar sus credenciales antisistema para empañar a Lula, los tribunales, los medios y el sistema electoral como agentes del establecimiento, una acusación que resuena en el gran parte de los brasileños, hartos de “los problemas de siempre”.



Esta es la estrategia que lo llevó a ser elegido en 2018, la misma que también ayudó a Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile y, más recientemente, a Gustavo Petro en Colombia.



¿Demasiado poco, demasiado tarde?



Si bien la contienda se hará más estrecha y algunas encuestas pueden mostrar una sacudida o incluso Bolsonaro adelante, en última instancia, es poco probable que el Presidente pueda cambiar la contienda.



Los problemas económicos siguen siendo las principales preocupaciones de los votantes. A pesar de las mejoras, la mayoría de los brasileños aún están peor que antes de la pandemia, y se muestran escépticos de que Bolsonaro pueda y esté dispuesto a cambiar eso.



El Presidente necesita realizar una campaña casi perfecta y orar para que Lula tropiece si quiere tener una oportunidad, pero hasta ahora las entrevistas y los debates televisados han sido un lavado de cara para ambos candidatos.



Esas son malas noticias para Bolsonaro, quien necesita ganar terreno pronto.



6 de ‘Janeiro’



Pero incluso si el resultado de las elecciones no es tan reñido, una carrera ajustada le dará a Bolsonaro más motivos para afirmar que la votación fue manipulada. Ha sentado las bases para este escenario al arrojar sospechas (infundadas) sobre el sistema de votación electrónica de Brasil y advertir que el establecimiento corrupto robará los comicios. De hecho, durante años el Presidente también ha afirmado que en realidad ganó en la primera vuelta en 2018 (no lo hizo).



Si pierde, como es probable, es casi seguro que Bolsonaro impugnará el resultado e instará a sus partidarios a salir a la calle para anular la votación, como hizo Donald Trump el 6 de enero, y las manifestaciones podrían ser violentas.



Las probabilidades de que tengan éxito, sin embargo, son igualmente cercanas a cero. Brasil no tiene mecanismos legales para disputar elecciones, y los tribunales y el Ejército defenderían el estado de derecho. Al final del día, quien gane prestará juramento.



El mayor peligro es que la amenaza a la democracia llegó para quedarse. La sociedad brasileña está profundamente desencantada con el sistema, y un evento al estilo del 6 de enero solo erosionaría más la confianza. Pase lo que pase en octubre, las fuerzas que impulsaron a Bolsonaro al poder no se desvanecerán.



¿Resistirán las instituciones la próxima vez que toque la puerta una crisis?

No espero con ansias esa respuesta.



Ian Bremmer