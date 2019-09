Boris Johnson adelantaría elecciones si no hay acuerdo sobre el brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, descartó el lunes que vaya a pedir en alguna circunstancia una postergación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, una advertencia implícita de que si queda de manos atadas para sacar adelante el Brexit llamará a elecciones anticipadas.



La promesa de Johnson de abandonar la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo de divorcio ha impulsado al Reino Unido hacia una crisis constitucional y un enfrentamiento con los otros 27 miembros del bloque, por lo que unas elecciones aparecen como una posibilidad.

Miembros del Partido Conservador están en conversaciones con partidos de la oposición para tomar el control del Parlamento y maniatar al Gobierno con una legislación que bloquearía una salida sin acuerdo de la UE que, según ellos, sería ruinosa para la economía.



En una advertencia poco velada a los legisladores, Johnson dijo que nunca retrasaría el Brexit, que fue pospuesto dos veces por su predecesora, Theresa May. "Quiero que todos sepan que no hay circunstancia en la que le pida a Bruselas que lo retrase: nos vamos el 31 de octubre, sin peros", dijo Johnson fuera del número 10 de Downing Street.



"No aceptaremos ningún intento de retroceder en nuestras promesas", agregó. "Yo no quiero una elección. Ustedes no quieren una elección. Sigamos adelante con la agenda de la gente", agregó.



Parlamentarios intentan aprovechar una sesión del miércoles para aprobar una legislación que obligaría a Johnson a solicitar una extensión de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que actualmente está prevista para el 31 de octubre.



"Si lo hacen (votan por una demora), claramente deteriorarán la posición del Reino Unido y harán absolutamente imposible cualquier nueva negociación", dijo Johnson. La intervención de Johnson es parte de un enfrentamiento político sobre el Brexit antes de que el martes el Parlamento regrese de su receso de verano: en esencia, Johnson advirtió que si lo desafían irá a elecciones antes del 14 de octubre.



Más de tres años después de que el Reino Unido votó en referéndum la salida de la Unión Europea por 52% a 48%, todavía no está claro en qué condiciones, ni tampoco si el Brexit ocurrirá. Johnson, que cuenta con una mayoría de solo un escaño en una cámara de 650 legisladores, ha amenazado con expulsar del Partido Conservador a quienes lo desafíen. Según medios británicos, unos 20 legisladores estaban preparados para rebelarse.