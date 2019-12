Partido de Boris Johnson habría obtenido mayoría absoluta

Según un sondeo a pie de urna, el primer ministro británico obtiene la mayoría absoluta en las legislativas, celebradas este jueves.

Aunque no se ha hecho el anuncio oficial, de confirmarse los resultados de este sondeo, los conservadores obtendría una victoria arrolladora.



Según este sondeo, realizado por el instituto Ipsos/MORI para un grupo de medios que incluye a la BBC y Sky News, los conservadores lograrían 368 escaños en una cámara de 650 diputados.



Se trataría, además, del mejor resultado en elecciones desde la victoria de Margaret Thatcher en 1987, cuando consiguió 376 diputados.



En las elecciones, los británicos elegirán al Gobierno que debe encargarse de cerrar el tortuoso proceso de salida de la Unión Europea (UE) y negociar con Bruselas la forma que tendrá la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha, que está aún en el aire.



¿QUÉ VIENE PARA EL BREXIT?



El Partido Conservador de Johnson hizo campaña prometiendo sacar de una vez por todas al Reino Unido de la Unión Europea, más de tres años después del referéndum que aprobó el Brexit en 2016.



Tras llegar al poder en julio, Johnson logró renegociar el acuerdo de divorcio con Bruselas, pero no tuvo suficientes votos en la Cámara de los Comunes para aprobarlo.



Ahora que una mayoría de parlamentarios está a favor del texto, se espera que se apresure en obtener su adopción a tiempo para llevar a cabo el Brexit en la nueva fecha prevista, el 31 de enero.



El acuerdo tiene dos partes. El Tratado de Retirada detalla aspectos claves del divorcio, como los derechos de sus respectivos ciudadanos, la factura de unos 39.000 millones de libras que Reino Unido debe pagar y la forma de mantener abierta la frontera en la isla de Irlanda. Este va acompañado de una declaración política que esboza las grandes líneas de la futura relación económica y de seguridad entre el Reino Unido y la UE.



Johnson dijo que sometería el acuerdo al parlamento, bajo la forma del proyecto de ley que debe traducirlo a la legislación británica, antes de que los diputados se tomen las vacaciones de fin de año. Pero el debate en detalle del texto no se espera hasta principios de enero, tanto en la Cámara de los Comunes (baja) como en la de los Lores (alta).



El texto debe también ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, poniendo fin formalmente a 46 años de integración británica en la UE.