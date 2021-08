Banco Central de Brasil subirá tasas a 5,25 % para controlar inflación

El Banco Central de Brasil (BCB) subirá el miércoles en un punto porcentual su tasa básica, a 5,25 %, después de tres alzas sucesivas de 0,75 puntos que resultaron insuficientes para controlar la inflación, según las previsiones de la mayoría de los analistas.



El Comité de Política Monetaria (Copom) del BCB ya preveía en junio, durante su última reunión, la posibilidad de realizar "otro ajuste de la misma magnitud" en agosto.

El Copom inició en marzo el ciclo de alzas de la tasa Selic, que se mantuvo durante siete meses en su mínimo histórico de 2 % para temperar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la inversión y el consumo.



Y luego trató de moderar el ajuste, con la expectativa de que el repunte inflacionario se reabsorbiera en la segunda mitad del año. Pero todo indica que eso no ocurrirá espontáneamente.



La inflación acumulada en doce meses saltó de 2,13 % en junio de 2020 a casi el cuádruple, 8,35 %, en junio de 2021 y podría llegar a 9 % en julio.



Los precios aumentarán en 2021 un 6,79 %, muy por encima del tope de tolerancia de 5,25 % de la meta oficial, según la proyección de la encuesta Focus de expectativas de mercado, que sube desde hace 17 semanas.



La previsión de inflación para 2022 también está subiendo y llega actualmente a 3,81 %, superior al centro de la meta del próximo año, de 3,5 %.



El mercado, que a inicios de año preveía que la Selic subiría como máximo a 3 % hasta diciembre, ahora estima que llegará a 7 %.



El profesor de economía Mauro Rochlin, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), no descarta que el Copom suba la tasa en 1,25 puntos el miércoles, a 5,5 %, y una Selic en 7,5 % en diciembre.



"La inflación se aceleró, pero el Banco Central mantiene la misma estrategia. Ya llegó la hora de que sea más osado", afirma.



INFLACIÓN ‘DISEMINADA’



Rochlin hace notar que el alza de precios se debió inicialmente a factores específicos, como la fuerte demanda interna y externa de alimentos, el aumento de los combustibles o la desvalorización del real frente al dólar.



Pero ahora se trata de una inflación "más diseminada", con aumentos de precios en el sector servicios, que se acentúan "a medida que la vacunación avanza y la población es inmunizada".



Los inversores ven además con temor 2022, un año electoral.



El presidente Jair Bolsonaro, que busca la reelección, prepara un importante programa social y "el mercado está muy preocupado por saber dónde va a encontrar espacio para financiarlo", indica Rochlin.



Otros economistas advierten que las tasas elevadas pueden ahogar la recuperación económica.



Según la encuesta Focus, el PIB brasileño crecerá 5,30 % este año, tras una contracción de 4,1 % en 2020.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil que busca la reelección en el 2022. AFP

Pero el Instituto Brasileño de Economía (Ibre), de la FGV, considera que un exceso de rigor monetario "empeorará las condiciones del crédito para las familias y las empresas".



Rochlin afirma en cambio que la inflación elevada puede ser una de las mayores trabas para mantener el impulso de la economía.



AFP