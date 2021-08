Brasil subió sus tasas de interés al 5,25 % para frenar inflación

El Banco Central de Brasil subió este miércoles en un punto porcentual la tasa básica de interés, llegando al 5,25 % anual.



Este fue el cuarto aumento consecutivo del Emisor brasileño este año, en un intento por controlar la creciente inflación en el país.



El Comité de Política Monetaria (Copom), del Banco Central, decidió, por unanimidad, continuar con el aumento de los tipos que inició en marzo pasado después de casi seis años de recortes, lo que llevó al indicador al mínimo histórico del 2 %.



(Vea: Si piensa en viajar y disfrutar de Nueva York, tendrá que vacunarse).



Así las cosas, optó porque el cuarto ajuste del 2021 fuera de un punto porcentual, el mayor realizado en el año, ya que los tres incrementos anteriores fueron de 0,75 puntos porcentuales cada uno.



De acuerdo con el comunicado divulgado, el Copom prevé realizar un ajuste igual al de este miércoles en su próxima reunión.



Los tipos deben cerrar 2021 con un 7 % anual, una tasa que se mantendrá durante 2022.



Para el comité, la situación actual de la pandemia del covid-19 en el mundo debe mantener las alertas encendidas, ya que la variante delta "agrega riesgo a la recuperación económica global".



(Vea: ¿Por qué prohibieron la entrada de colombianos a España?).



La decisión no tomó por sorpresa al mercado, que ya preveía una nueva alza luego de que el mismo Copom anunciara en junio pasado la posibilidad de realizar otro ajuste a la tasa básica de interés en medio del aumento de la inflación.



Los precios subieron en Brasil un 0,53 % en junio, con lo que la inflación acumulada en el primer semestre del año fue de 3,77 %, prácticamente la misma con la que el país esperaba cerrar el año.



(Vea: 'Lotería de visas' de EE. UU.: qué es y cómo se puede aplicar a ella).



La potencia suramericana se había impuesto la meta de terminar el 2021 con una inflación de 3,75 %, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos para arriba o para abajo (2,25 % - 5,25 %).



No obstante, las expectativas del Copom para esta año ya prevén una inflación de 6,5 %, una perspectiva cercana a la que espera el mercado (6,8 %).



La subida de los tipos en Brasil coincide con una reactivación económica en los últimos meses, pese a los efectos de la pandemia del coronavirus que aún persisten para varios sectores.



(Vea: La 'pandemia de los no vacunados', el problema que enfrenta EE. UU.).



La economía brasileña cayó el año pasado un 4,1 %, en medio de la crisis causada por la emergencia sanitaria del coronavirus, que ya deja cerca de 560.000 muertos y 20 millones de casos confirmados en el país.



No obstante, en el primer trimestre del año, la economía avanzó un 1,2 % frente a los últimos tres meses de 2020 y la expectativa es que Brasil termine 2021 con un crecimiento de su PIB de alrededor de un 5 %.



EFE