Los puntos en los que el brexit podría causar problemas en el futuro

El acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea trajo un bienvenido alivio a las empresas, evitando posibles aranceles punitivos y una separación caótica sin acuerdo del mayor socio comercial de Gran Bretaña esta semana.



Sin embargo, el acuerdo deja asuntos importantes sin resolver o en riesgo de volver a aparecer. Estos son los puntos donde el acuerdo del brexit podría causar problemas en el futuro:

IGUALDAD DE CONDICIONES



Un acuerdo sobre la igualdad de condiciones para los negocios, que cree un marco para una competencia leal entre las empresas, fue una de las áreas mas álgidas de las negociaciones.



El consenso acordado no exige al Reino Unido alinearse con las leyes de la Unión Europea, pero el bloque puede imponer aranceles proporcionales, sujetos a arbitraje, si puede demostrar que las acciones de Gran Bretaña han distorsionado la competencia leal.



Esto significa que el tema de los gravámenes sobre el comercio entre el Reino Unido y la UE aun esta lejos de resolverse y es un problema vigente. Uno de los argumentos centrales de la campaña para abandonar el bloque fue que Gran Bretaña "recuperaría el control" de sus propias leyes, y los miembros euroescépticos del Partido Conservador de Boris Johnson han pedido al primer ministro que aproveche la oportunidad para reducir las regulaciones.



El acuerdo también contiene una cláusula de "revisión" que permite a ambas partes renegociar periódicamente esta disposición del tratado si no están contentas con la forma como se esta aplicando.



Por lo tanto, el acuerdo comercial aun podría colapsar en el futuro si el Reino Unido o la UE deciden que no esta funcionando.



FINANZAS



El acuerdo ofrece poca claridad para las empresas financieras. No hay una decisión sobre la llamada equivalencia, que permitiría a las empresas vender sus servicios en el mercado único de la UE desde la ciudad de Londres.



El acuerdo solo incluye disposiciones estándar sobre servicios financieros, lo que significa que no incluye compromisos sobre el acceso a los mercados. Johnson dijo al Sunday Telegraph que el acuerdo "tal vez no abarca tanto como nos gustaría" en materia de servicios financieros, en una inusual forma de admitir de que su estrategia en las negociaciones no había sido lo suficientemente efectiva.



El Tesoro negociará un memorando de entendimiento con la UE de carácter prioritario en 2021 y Londres continuará las discusiones con Bruselas sobre el acceso y la equivalencia para los servicios financieros, dijo el domingo el canciller de Hacienda, Rishi Sunak. Datos El Reino Unido y la UE solo han acordado una solución temporal para mantener el flujo de datos entre sus territorios.



Por un periodo provisorio de un máximo de seis meses, los datos pueden continuar siendo transferidos hasta que se llegue a un acuerdo legal por separado. Funcionarios de la UE han dicho que la llamada decisión de adecuación de datos, que certificaría que las normas de protección de datos del Reino Unido son comparables con las del bloque, podría tomarse a principios de 2021.



PESCA



El acuerdo comercial del brexit incluye un periodo de transición de cinco años y medio para la pesca, durante el cual las flotas británicas aumentaran la captura previa en una cantidad equivalente a 25% de lo que pescaban los barcos de la UE en aguas del Reino Unido. Después de eso, el acceso estará sujeto a negociaciones anuales.



El acuerdo otorga tanto al Reino Unido como a la UE el derecho de imponer gravámenes a la pesca si pueden demostrar que cualquier reducción futura en el acceso a las aguas causa daños económicos o sociales.



Los pescadores reaccionaron con molestia al consenso, y la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores lo describió como una "traición". La pesca fue un problema icónico en la campana del brexit y el sector pesquero presionará al Gobierno del Reino Unido para que tome una decisión cuando llegue el momento de las próximas negociaciones.



Gibraltar El Reino Unido y la UE aún no han llegado a un acuerdo sobre Gibraltar, el territorio británico conectado a España continental. Sin un acuerdo, cruzar la frontera podría ser más difícil, lo que podría causar largas filas para los viajeros y una interrupción económica significativa. Alrededor de 15.000 trabajadores cruzan la frontera todos los días.



Bloomberg