Brote letal de Coronavirus puede ser oportunidad para comprar acciones

JPMorgan Chase & Co. se ha sumado a un coro de estrategas e inversores que dicen que un brote letal de coronavirus en China podría ser una oportunidad para comprar.



"Lo que suele suceder es que el mercado toca fondo cuando los casos se estabilizan", dijo Gabriela Santos, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management en Nueva York. "Quizás sea una oportunidad de compra, especialmente en las economías emergentes de Asia".



Pese a la intensificación de las restricciones de viaje, el aumento del número de víctimas mortales y la emergencia de nuevos casos en todo el mundo, hay indicios de que algunos inversores están limitando la huida de activos chinos y equivalentes.



El yuan offshore amplió su avance en la negociación de Asia el miércoles tras registrar la mayor caída en seis semanas el lunes. Es demasiado pronto para que los inversores tengan conocimiento de la gravedad del brote y su impacto en el crecimiento, pero probablemente habrá una nueva corrección cuando la enfermedad esté contenida, dijo Santos.



El mayor fondo negociado en bolsa de Estados Unidos centrado en acciones chinas se estabilizó el martes tras registrar la mayor caída desde agosto el lunes. El ETF iShares MSCI China de US$4.700 millones, o MCHI, subió un 1%.



El virus ha frenado gran parte de los viajes hacia y desde China, y también dentro del país, la segunda mayor economía del mundo, y ha provocado la muerte de más de 100 personas. Las autoridades estadounidenses aconsejan evitar todos los viajes no esenciales a China, mientras que algunos de los mercados de Asia permanecen cerrados durante los festivos del Añoo Nuevo Lunar.



Eso es suficiente para que Julius Baer, que la semana pasada alentó a los inversores a comprar acciones durante la crisis, de un paso atrás. Si bien la firma aún mantiene una perspectiva positiva para las acciones chinas a medio y largo plazo, advierte sobre una depreciación adicional del 10% al 15%.



"El brote de coronavirus de Wuhan ha empeorado mucho desde que comentamos inicialmente", escribió Richard Tang, analista de renta variable de Julius Baer en Hong Kong, en un comentario el martes.



"El virus se está propagando mucho más rápido de lo anticipado inicialmente". No obstante, firmas como UBS o Morgan Stanley están recomendando a los inversores que compren activos mientras están baratos, y las grandes compañías que cotizan en Estados Unidos, desde Alibaba Group Holdings hasta JD.com, están reduciendo las perdidas recientes.



Esto es lo que dicen los analistas sobre el impacto en los mercados emergentes: Otros comentarios de Santos, de JPMorgan, a Bloomberg TV: Los mercados aún no tienen claridad sobre el contagio y la gravedad.



Por lo general, el impacto de los virus en el mercado es a corto plazo.



Los mercados tocan fondo cuando los casos alcanzan un máximo antes de repuntar y continuar con la tendencia anterior.



Podria ver cierto impacto en el consumo, especialmente en Hong Kong y China continental.



Cualquier impacto económico es temporal y el crecimiento termina en el mismo punto final, incluso si el patrón de crecimiento cambia.



Alejo Czerwonko, estratega de mercados emergentes en UBS Wealth Management en Nueva York: Cualquier corrección aguda del mercado es una oportunidad de compra. "Utilizando brotes pasados como el SARS en 2003 y el MERS en 2015 como referencia, esperamos que el impacto macroeconomico del brote actual sea limitado".



El virus puede tener un impacto temporal en China y el crecimiento en el 1T, pero es probable que le siga una recuperación.



Las autoridades chinas han actuado más rápido que durante el SARS y el virus hasta ahora parece menos letal.



Las compras por internet son ahora más altas, por lo que puede que las ventas no queden tan afectadas.



Ek Pon Tay, gerente senior de cartera de deuda de mercados emergentes en BNP Paribas Asset Management en Singapur: Con las valoraciones del año hasta la fecha aún comprimidas, lo que deja un beneficio por el riesgo limitado, es probable que los diferenciales de crédito se amplíen en el corto plazo, ya que el mercado todavía no aparece en el pico del contagio. Dijo que planea aumentar el posicionamiento en las empresas del norte de Asia en caso de que el contagio disminuya y las valoraciones se corrijan aún más.



Recomienda "sobreponderaciones modestas" en emisores con fundamentos sólidos y apoyo oficial a las políticas que se espera que sean resistentes a las dificultades económicas planteadas por el brote del virus.