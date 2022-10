Buenos Aires: una ciudad cosmopólita y ecléctica para turistear

“Señores pasajeros, bienvenidos a Buenos Aires”, dijo el piloto del avión tras unas largas seis horas de vuelo. El recibimiento cálido reconfortó la llegada a la ciudad más visitada de América del Sur.



Buenos Aires es una urbe que despierta pasiones, por algo todo el mundo ha oído hablar de ella y de alguna manera se referencia de su cultura, su oferta gastronómica, su amplia variedad musical y sí, también por el deporte.



Debido a la compleja situación económica que vive Argentina, es muy común que los visitantes porten dólares en montos pequeños para el ingreso al país y que los vayan cambiando en establecimientos autorizados a medida que avance su estadía. Los presupuestos varían según los propios itinerarios de las personas, pero un promedio podría arrojar US$200 o US$300 para una visita de al menos unos 15 días.



Para los amantes del balompié, las imágenes alusivas a sus históricos ídolos están por doquier y pueden ser un buen recuerdo para el regreso a su país de origen. Pueden encontrarse en un pequeño quiosco cerca al Centro Cultural Kirchner (CCK) o en un mercado popular en el histórico barrio de San Telmo.

Buenos Aires Mariana Guerrero

Los estadios de sus equipos más conocidos, Boca Juniors y Rivel Plate, están ubicados a los extremos de la ciudad. La distancia para conocerlos dependería de la ubicación en la que el visitante se encuentra, pero no es nada que la sólida e integral red de transporte público, específicamente del metro subterráneo (Subte) no pueda resolver dejando a escasos metros.



Esto es lo más recomendable para conocer la ciudad al propio ritmo, no obstante, si se prefiere un plan más elaborado, el famoso bus turístico amarillo (propio de la ciudad) recorre el estadio del club ‘xeneize’ y su barrio aledaño en una de sus múltiples estaciones.



Una buena forma de conocer “los imperdibles” de la ciudad es por esta vía del bus turístico, un servicio que también es ofrecido por otras empresas y que puede ser contratado, en algunas ocasiones, desde antes de la llegada al país sureño.



Tomando el ejemplo del bus de la ciudad, este recorrido consta de 22 paradas que recorren amplios espacios de la capital bonaerense en un recorrido que puede durar más de cuatro horas, en los cuales el turista puede bajarse de la unidad en cualquier momento y continuar por su cuenta o luego volver a tomar el siguiente transporte. El costo del boleto por 24 horas para un adulto está en 6.000 pesos, poco más de US$20 (mercado no oficial); mientras que para jóvenes entre 4 y 11 años tiene un valor de 3.000 pesos, poco más de US$10.



Entre las estaciones que recorre este tour destaca la Avenida de Mayo, una importante arteria vial que lleva desde Plaza de Mayo con la Casa Rosada (sede de Gobierno) en un extremo, hasta el emblemático edificio del Congreso Nacional en el otro. En este recorrido es posible apreciar la magia arquitectónica de la ciudad, al unísono que convive el estilo clásico con el moderno.

Buenos Aires Mariana Guerrero

San Telmo, una mirada al pasado

Otra parada es San Telmo, uno de los barrios y los paseos más populares entre los turistas nacionales e internacionales.



Por las calles empedradas del clásico sector, específicamente en la plaza Dorrego se celebra cada domingo la Feria de Antigüedades de San Telmo, una explosión de arte, música y miles de reliquias que funcionan como un buen recuerdo, por su cargada historia y simbolismo.



“Estas piezas pertenecieron a mi difunto esposo; quiero compartir con la gente cada historia”, recordó Flor, una vendedora argentina.

Roberto Casas Lugo