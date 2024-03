Solicitudes de ingreso a la Universidad Harvard cayeron un 5 %: a qué se debe

Las solicitudes para Harvard College cayeron un 5% desde hace un año después de un período tumultuoso que incluyó la renuncia de su presidente y una derrota en la Corte Suprema.



La institución dijo que 54.008 estudiantes solicitaron la admisión para la clase de primer año del próximo otoño. Ese fue el segundo año consecutivo en que disminuyeron las solicitudes de pregrado de Harvard.



Son menos que los 61.220 de hace dos años, cuando las cifras se dispararon después de que las universidades eliminaron los requisitos de pruebas estandarizadas para adaptarse a la pandemia.



No está claro qué impulsó la disminución en el número de estudiantes que todavía muestran un interés extraordinario en asistir a la universidad más antigua y rica de Estados Unidos. La escuela aceptó sólo el 3,6 % de los solicitantes.



Por el contrario, la Universidad de Yale reportó 57.465 solicitantes, el mayor grupo de su historia y casi un 10 % más que el año anterior. La Universidad de Duke y el Dartmouth College también experimentaron aumentos similares, y las solicitudes de la Universidad de Pensilvania aumentaron más del 9 % a 65.000, la mayor cantidad de la cohorte que informó.



El panorama de las admisiones está siendo observado de cerca después de que la Corte Suprema dictaminara en junio contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte que la raza no podía ser un factor en las admisiones.



Algunas de las escuelas también se han visto afectadas por acusaciones de antisemitismo después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, y Harvard y Penn enfrentan un escrutinio particular por parte de exalumnos y legisladores.

Harvard FOTO: iStock

Harvard reveló datos en diciembre que mostraban que las solicitudes de admisiones tempranas no vinculantes disminuyeron un 17 %. No estaba claro por qué las cifras cayeron tan bruscamente, pero alimentó la preocupación entre los ex alumnos y los donantes de que la reputación de la escuela estaba siendo empañada.



Las solicitudes regulares para el otoño de 2024 debían presentarse el 1 de enero. Al día siguiente, la presidenta de Harvard, Claudine Gay, renunció a su cargo después de ser acusada de plagio y por su testimonio ampliamente criticado sobre el antisemitismo en la universidad en una audiencia en el Congreso en diciembre.



La presidenta de Penn, Liz Magill, también renunció después de la audiencia, en la que ambos dieron respuestas legales limitadas sobre si pedir el genocidio de judíos iba en contra de la política escolar. Citando el fallo de la Corte Suprema, Harvard dijo que no accedería a la información autoinformada sobre la raza y el origen étnico de los solicitantes este año hasta que finalice el proceso de admisión.



Pero la escuela compartió otros datos sobre la generación de 2028, que comenzará a estudiar en el semestre de otoño en el campus de Cambridge, Massachusetts. Harvard admitió a 1.937 estudiantes para la clase, que estará compuesta por aproximadamente un 53 % de mujeres y un 47 % de hombres.



La región del Atlántico Medio representó la mayor cantidad de estudiantes, con el 20 % del total. Eso fue menos que aproximadamente el 22 % del año anterior. Además, fueron admitidos 21 veteranos militares.



"Más allá de otro fuerte grupo de solicitantes, estamos encantados con la impresionante variedad de talentos y experiencias vividas que la Promoción de 2028 traerá consigo de todo Estados Unidos y de todo el mundo", dijo William Fitzsimmons, decano de admisiones y ayuda financiera de Harvard. en una oracion.



Los estudiantes cuyo ingreso familiar sea de $85,000 o menos recibirán apoyo financiero completo. Está previsto que el costo total de asistencia, incluida la matrícula, el alojamiento, la comida y las tarifas, aumente un 4,3 % a US$ 82.866 para el año académico 2024-2025 para aquellas familias que no reciben ayuda basada en la necesidad.



Casi una cuarta parte de los estudiantes asisten sin la contribución de los padres, dijo la escuela. Harvard estima que gastará US$ 260 millones en ayuda para estudiantes universitarios, frente a los US$246 millones del año anterior.



La fecha límite para aceptar la decisión de Harvard es el 1 de mayo. Es difícil interpretar una caída del 5% en Harvard, incluso cuando sus pares experimentaron grandes saltos, dijo David Rion, director de orientación universitaria de la Loomis Chaffee School, un internado en Windsor, Connecticut. Quizás algunos estudiantes judíos o conservadores se estén alejando de Harvard, o que Boston haya tenido un mal invierno, dijo.