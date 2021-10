Tras 7 horas 'apagados', Facebook, Instagram y WhatsApp se arreglaron

Facebook afrontó este lunes una doble crisis mientras trataba de reparar una interrupción global de siete horas de sus redes sociales, y luchaba contra las revelaciones condenatorias de una denunciante.



Muchos temores y críticas de larga data sobre la plataforma parecen haber sido respaldados por la propia investigación de Facebook, que la extrabajadora Frances Haugen entregó a las autoridades y al 'Wall Street Journal'.



Pero mientras los senadores estadounidenses se preparaban para su muy esperado testimonio del martes sobre los documentos, Facebook estuvo luchando por poner fin a un apagón de varias horas que potencialmente afectó a decenas de millones de usuarios en sus plataformas, incluidas Instagram y WhatsApp.



Tracker Downdetector dijo que había recibido 10,6 millones de informes de problemas que iban desde Estados Unidos y Europa hasta Colombia y Singapur, y que los problemas aparecieron por primera vez alrededor de las 11 a.m. (hora colombiana).



Aproximadamente siete horas después, los servicios comenzaron a regresar al aire.



"Hemos estado trabajando duro para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea", escribió Facebook en un tuit.



Facebook se había "reconectado a internet" a las 5:30 p.m. (hora colombiana), pero se esperaba que llevara un poco de tiempo para que la familia de servicios de la red social volviera a funcionar sin problemas, dijo la empresa de seguridad web Cloudflare en una publicación de blog.



Facebook no se ha comunicado sobre la posible causa de la interrupción, pero los expertos en seguridad cibernética señalaron que habían encontrado señales de que las rutas en línea que llevan a las personas al gigante de las redes sociales se vieron interrumpidas.



"Facebook y las propiedades relacionadas desaparecieron de internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP (siglas en inglés para Protocolo de Puerta de Enlace)", tuiteó John Graham-Cumming, director de tecnología de la empresa web Cloudflare.



Durante el apagón, Mike Schroepfer director de tecnología de la compañía, ofreció en Twitter sus "más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios impulsados por Facebook en este momento".



'EMPEORAN LA INSATISFACCIÓN CORPORAL'



Facebook ha resistido con fuerza la indignación respecto a sus prácticas e impacto, pero esta es solo la última crisis que golpea al negocio.



Los legisladores estadounidenses, durante años, han amenazado con regular Facebook y otros gigantes de las redes sociales señalando críticas sobre que las plataformas pisotean la privacidad, proporcionan un megáfono para información errónea peligrosa y dañan el bienestar de los jóvenes.



Después de años de crisis dirigidas a las redes sociales, sin grandes reformas legislativas, algunos expertos se mostraron escépticos de que se avecinara un cambio.



"Esta es una situación en la que habrá mucho humo y mucha furia, pero no mucha acción", dijo Mark Hass, profesor de la Universidad Estatal de Arizona.



Las acciones, "esencialmente, vendrán desde las plataformas, cuando sientan la presión de sus usuarios, sientan la presión de sus empleados" agregó, señalando que las autoridades no podrán regular el contenido de manera efectiva.



Haugen, una especialista de datos de 37 años de Iowa, ha trabajado para empresas como Google y Pinterest, pero dijo en una entrevista con el programa de noticias '60 Minutes', de 'CBS', que Facebook era "sustancialmente peor" que todo lo que había visto antes.



El vicepresidente de política y asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, rechazó con vehemencia la afirmación de que sus plataformas son "tóxicas" para los adolescentes, días después de una tensa audiencia de varias horas en el Congreso en la que los legisladores estadounidenses interrogaron a la empresa sobre su impacto en la salud mental de usuarios jóvenes.



Los senadores pusieron la semana pasada en aprietos a Antigone Davis, jefa de seguridad de Facebook, por un informe de la propia empresa sobre los potenciales daños de las aplicaciones.



Davis dijo a los legisladores que una encuesta a adolescentes sobre 12 problemas graves, como la ansiedad, la tristeza y los trastornos alimentarios, mostró que, en general, Instagram les resultaba útil.



Sin embargo, el senador Richard Blumenthal leyó en voz alta extractos de documentos de la empresa que, según dijo, fueron filtrados a los legisladores por un denunciante de Facebook que la contradecía directamente.



"Hay pruebas sustanciales que sugieren que las experiencias en Instagram y Facebook empeoran la insatisfacción corporal", dijo, y agregó que el hallazgo no fue una queja de un trabajador descontento, sino una investigación de la empresa.



Esa fue la información que se obtuvo de la extrabajadora Frances Haugen.



AFP