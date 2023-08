Recuperan cajas negras del avión privado del líder del grupo Wagner

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) informó este viernes 25 de agosto de que ha encontrado las cajas negras del avión privado Embraer del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeni Prigozhin, que se estrelló el miércoles en el centro del país.



"La investigación ha recuperado las cajas negras. Continúa el estudio pormenorizado del lugar del siniestro", informó el CIR a las agencias locales. Añadió que también se están recuperando diferentes objetos y documentos que son fundamentales "para esclarecer las circunstancias de la catástrofe aérea".



La prensa local había especulado con que alguien había robado las cajas negras con el fin de impedir que se aclarara si se trató de un asesinato, como considera unánimemente la prensa independiente rusa.



A su vez, el CIR explicó que para, identificar a los ocupantes del aparato, se tendrán que realizar "exámenes genéticos moleculares" (de ADN). "En el lugar del accidente se encontraron diez cadáveres", agregó.



Debido al impacto del avión de Prigozhin contra tierra, en la región central de Tver, entre Moscú y San Petersburgo, los tres tripulantes y los siete pasajeros resultaron carbonizados.



El Kremlin negó este viernes rotundamente las "especulaciones" de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté detrás de la tragedia. "Es todo mentira", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su primera rueda de prensa telemática tras un paréntesis de casi tres semanas. "Al abordar ese tema hay que basarse en hechos", indicó al tiempo de reconocer que éstos, por el momento, "no son muchos", porque hay una investigación en marcha.



Mientras, fuentes oficiales estadounidenses informaron al rotativo Wall Street Journal de que la catástrofe fue, en realidad, un asesinato, pero no con un misil tierra-aire -algo que también ha descartado el Pentágono-, sino un sabotaje con una bomba colocada en la aeronave.



Putin rompió su silencio el pasado jueves sobre el siniestro del avión de Prigozhin, al que dijo conocer desde hacía 30 años y cuya figura alabó, y destacó que los exámenes técnicos y genéticos que realizarán los especialistas requerirán "algún tiempo".



El líder ruso le acusó de traición cuando el jefe de Wagner se sublevó hace dos meses y llegó con sus tropas a unos 200 kilómetros de Moscú, pero después lo recibió en el Kremlin y acordó que trasladaría a sus mercenarios a Bielorrusia.



Al respecto, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko aseguró hoy que para las autoridades rusas "no tenía ningún sentido" liquidar a Prigozhin y también descartó la implicación del jefe del Kremlin. "Para un jefe de Estado, eso es una locura. Y él no es un loco", aseveró y tachó de "inadmisible" si se confirma que fue un asesinato.



EFE