Carros privados circularán sin problema por Colombia y países andinos

Los países de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aprobaron una decisión para facilitar el ingreso, permanencia y salida de vehículos particulares de sus territorios para incentivar el turismo entre estas naciones.



Esta decisión supranacional, aprobada en la Reunión Extraordinaria 154 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que los vehículos deberán ingresar y salir del territorio de los países miembros libres de impuestos y por los puntos oficiales de control aduanero fronterizos habilitados.



El plazo de validez de la autorización para la salida temporal y retorno del vehículo al país de origen será de un año, a partir de su emisión, mientras que el plazo de permanencia que otorgue al vehículo la autoridad aduanera estará supeditada al permiso que la autoridad migratoria conceda al turista, conforme a la legislación de cada país, indicó la Comunidad Andina en una nota de prensa.



IMPULSO AL TURISMO SURAMERICANO



"Esta nueva norma andina que ofrece facilidades para la circulación de los más de 111 millones de ciudadanos de la CAN contribuirá a la reactivación del sector turismo y por ende a la recuperación económica y social de nuestra región", afirmó el secretario general, Jorge Hernando Pedraza.



La decisión aprobada entrará en vigencia 180 días calendario después de la publicación de su Reglamento en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. A



Asimismo, durante la reunión, el Ministerio de Turismo de Ecuador presentó la iniciativa 'Caminos andinos' para promover conjuntamente la reactivación de este sector en la región andina y se acordó la creación del Grupo Ad Hoc de Turismo.



ACUERDOS SOBRE MERCANCÍAS Y VETERINARIA



Por otro lado, los socios andinos también aprobaron la decisión 'Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la CAN' (Nandina), que facilitará la identificación y clasificación de mercancías, el levantamiento de estadísticas, la gestión aduanera y la implementación de los aranceles nacionales.



De la misma forma, acordaron extender el plazo para suspender temporalmente la aplicación de la Decisión 483, sobre normas para el registro, control, comercialización y uso de productos veterinarios, hasta el 28 de octubre de 2022.



También adoptaron el Reglamento del Fondo de Iniciativas Comunitarias para apoyar financieramente programas y proyectos propuestos por los países, los Comités Técnicos y Grupos de Trabajo de la Comunidad Andina y la Secretaría General con el fin de contribuir a los objetivos de la integración.



La Reunión Extraordinaria 154 de la CAN contó con la participación del secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza y los viceministros de Comercio de Ecuador, Daniel Legarda en representación de la Presidencia Pro Tempore; Benjamín Blanco, de Bolivia; Andrés Cárdenas, de Colombia; y Diego Llosa, de Perú.



EFE