Ahora será más sencillo para los colombianos pedir residencia en Canadá

Los colombianos cada vez buscan más oportunidades en el extranjero y uno de los destinos preferidos para hacerlo es Canadá.



El entusiasmo por ese país ha hecho que desde diferentes países de Latinoamérica lleguen solicitudes para residir allí. Por ello, el Gobierno canadiense se ha encargado de abrir cada vez más oportunidades para los latinos.



Recientemente se conoció que ahora será más sencillo para los ciudadanos colombianos, venezolanos y haitianos solicitar un permiso de trabajo o residencia en Canadá.



Esto será posible por un programa creado por el actual Gobierno, llamado 'Family based humanitarian for colombians, haitians and venezuelans’, a través del cual se permitirá que unas 11.000 personas obtengan la residencia canadiense si cumplen con algunos requisitos.



El primero es que tengan alguna de las nacionalidades antes mencionadas; segundo que tengan familiares viviendo en Canadá, entre los que aplican pareja, hijos, nietos, padres, abuelos o hermanos.



Tercero, el solicitante debe contar con un certificado firmado por el familiar que viva en ese país en el que se garantice que ayudará con los costos de transporte, alojamiento temporal, comida y necesidades básicas.



Ahora bien, si desea hacer el trámite, deberá ingresar a la página del Gobierno de Canadá, diligenciar el formulario correspondiente, enviar los documentos requeridos y enviar la debida solicitud.



Una vez con esta información, los oficiales de migración entrarán a hacer un respectivo estudio para determinar si cumple o no con los requisitos y dar una respuesta sobre su residencia.



Si es aceptado en el programa, recibirá ayuda con los servicios de establecimiento totalmente gratis y ayuda en cuanto a la cobertura médica y otros incentivos.



