Candidatura de Trump podría dividir a los republicanos para 2024

El expresidente Donald Trump anunció su tercera aspiración presidencial en 2024 en lo que el llamó luchar por una “recuperación” de Estados Unidos tras la presidencia de Joe Biden, quien de confirmarse, también se lanzará por la reelección en dos años.

(Trump confirma que presentará candidatura para presidencia de EE.UU.).



El anuncio de Trump, algo que se esperaba desde hace semanas, se realiza en un escenario complejo en lo personal, con investigaciones en su contra, pero también en lo político, con un tablero donde su partido republicano podría ver mermado el apoyo del público ante posibles divisiones internas.

La figura del expresidente Trump se ha ido erosionando en la actual presidencia de Biden, aunque posee una base considerable de apoyo, que será crucial para lograr una victoria republicana, sea de quien sea, en los próximos comicios de dos años en adelante.

De hecho, las recientes elecciones de medio mandato pudieron mermar “aún más” la imagen del exmandatario, ya que no logró convencer a los electores para elegir a la gran mayoría de los candidatos que apoyaba a dedo y muchos lo acusan de lastras el desempeño de la ‘ola roja’ que se esperaba.

De acuerdo con la encuesta de la plataforma YouGov, el expresidente Trump solo contaría con un apoyo del 20% en una eventual primaria con Ron DeSantis, quien tendría el 23%. No obstante, la opción por “ninguno de los dos” es la mayor, con un 41%.

Analistas consultados por Portafolio coinciden en que esta nueva postulación de Trump es la respuesta a “lo que le quedó pendiente” tras la derrota en los anteriores comicios presidenciales, además de sentir que hay “un respaldo de la población que lo ve como única salida”.

“Trump cuenta con las bases y el fanatismo de muchos, pero carece del apoyo irrestricto de una parte considerable de republicanos que hoy ven al Gobernador Ron DeSantis como una opción más fresca, moderada y racional”, señaló el semillero Análisis de Política Exterior Colombiana (Apeco) de la U. del Rosario.

El reporte del instituto señala que por esta razón, el Partido Republicano “saldrá a recobrar su legitimidad” tras la presidencia de Trump y “verá en DeSantis una opción real para ganarle a los demócratas”.

A su vez, Alejandro Bohórquez-Keeny, docente de planta de la Universidad Externado, también coincide con este planteamiento.

“Los republicanos se dieron cuenta de que este estilo de Trump no los está ayudando, no les está favoreciendo (...) Ese estilo agresivo de Trump no suena y es claramente posible tener un Partido Republicano no tan centrado en su figura”, apuntó.

Para el catedrático, más allá de Trump, “las viejas fracturas de EE. UU.” se mantienen e influirán mucho en las votaciones de este país.

Los analistas también coinciden en que en el país “aún resiente el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021” y esta será la primera acusación de los demócratas en la futura campaña del 2024.

¿Quiénes pueden ser los otros rivales de Trump?

Más allá de Ron DeSantis, también están en el sonajero otras figuras republicanas, algunas de ellas conocidas por el electorado estadounidense. Después de años de lealtad inquebrantable a Trump, su exvicepresidente Mike Pence, recoge alrededor del 7% de las intenciones de voto según los sondeos, señaló la agencia EFE.

El empresario Glenn Youngkin, de 55 años, logró arrebatarle la gobernación de Virginia a los demócratas en 2021 y desde entonces ha llevado adelante la clásica política de derecha. Sin ser candidato, estuvo muy involucrado en la campaña para las elecciones de medio mandato y varios donantes del Partido Republicano estarían dispuestos a apoyar.

PORTAFOLIO