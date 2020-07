En los últimos días casi 30 millones de estadounidenses pasaron hambre

La inseguridad alimentaria en los hogares estadounidenses la semana pasada alcanzo el nivel más alto informado desde que la Oficina del Censo comenzó a hacer un seguimiento de los datos en mayo.



Casi 30 millones de estadounidenses informaron que no habían tenido suficiente para comer en algún momento en el periodo de siete días hasta el 21 de julio.



En la encuesta semanal de Household Pulse Survey, aproximadamente 23,9 millones de los 249 millones de encuestados indicaron que "a veces no tenían suficiente para comer" durante la semana que concluyó el 21 de julio, mientras que alrededor de 5,42 millones indicaron que "a menudo no tenían suficiente para comer".



La encuesta, que comenzó la semana que terminó el 5 de mayo, se publicó el miércoles. El número de encuestados que a veces no tenían suficientes alimentos alcanzó un máximo en el periodo de 12 semanas del sondeo. Los que experimentaron insuficiencia alimentaria "a menudo" registraron un máximo desde la semana que terminó el 26 de mayo.



Esto se suma a una profunda recesión como resultado de la pandemia, que dejó a millones de estadounidenses sin trabajo. Los estadounidenses desempleados han estado recibiendo una ayuda adicional de US$600 a la semana, que expirara a finales de julio mientras el Congreso debate un nuevo paquete de ayuda.



Otros datos de alta frecuencia, entre ellos las cifras de empleo de Household Pulse, indican que la recuperación económica de EE. UU. podría estar frenándose ante un pico de casos de virus en todo el país y la marcha atrás en los planes de reinicio de la actividad económica de los estados.