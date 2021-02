Casos de covid en el mundo caen por quinta semana consecutiva

El número de contagios cayó un 16% la semana pasada en el mundo, según la

OMS, mientras un tribunal de apelaciones holandés mantuvo in extremis el martes el toque de queda contra el covid-19, en una Europa cada vez más harta por las restricciones, pese a que la vacunación avanza lentamente y de forma desigual en el mundo.



El número de nuevos casos de covid-19 registrados en el mundo disminuyó un 16% la semana pasada, para situarse en 2,7 millones, y el de muertes cayó un 10%, anunció el martes por la noche la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte, no obstante de la necesidad de mantener las medidas de lucha contra el coronavirus.



La caída de contagios, por quinta semana consecutiva, "muestra que simples medidas de salud pública funcionan, incluso con presencia de variantes", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió que "si dejamos de combatir el fuego desde algunos de los frentes, volverá con fuerza".



Es precisamente lo que pretende hacer la corte de apelaciones de Holanda, que suspendió el fallo de otro tribunal que había ordenado levantar de inmediato el toque de queda impuesto el 23 de enero por el gobierno holandés para frenar la epidemia de covid-19.



El toque de queda, el primero en Holanda desde la Segunda Guerra Mundial, ha provocado, al igual que en otros países, protestas masivas, con decenas de arrestos. La corte que temprano ordenó su levantamiento consideró que era un "violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada".



En otros países de Europa, la frustración, la cólera y el hastío también se dejan sentir. La semana pasada, el parlamento checo se negó a prolongar el estado de emergencia como solicitaba el gobierno y en Viena ha habido protestas contra las medidas.



"íHe perdido mi trabajo, soy enfermera y ya no quería llevar más esta mascarilla de mierda!", dijo Sigrid, en una manifestación que pedía la renuncia del canciller, Sebastian Kurz.



En Europa, Oceanía y Asia, comenzando por China -donde fue detectado el virus en diciembre de 2019-, las autoridades toman medidas estrictas en las zonas donde se detectan brotes y las combinan con diagnósticos masivos.



En poco más de un año, la pandemia del coronavirus ha matado a 2,4 millones de personas en todo el mundo y ha infectado a casi 110 millones. En este momento hay restricciones en vigor en prácticamente toda Europa, mientras la vacunación avanza mucho más lentamente de lo previsto.



La farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson (J&J) solicitó la autorización para su vacuna en la Unión Europea, informó este martes la agencia sanitaria europea EMA, que podría tomar una decisión hacia mediados de marzo. La Comisión Europea "está lista" para autorizarla en cuanto la EMA la apruebe científicamente, dijo su presidenta, Ursula von der Leyen.



INEQUIDAD



Más de 180 millones de dosis de vacunas contra covid fueron administradas en al menos 96 países o territorios, según un recuento realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales el martes a las 16H00 GMT.



A escala mundial, los países de renta "alta" y "media alta" (según el Banco Mundial) concentran más de nueve de cada diez dosis (93%), mientras que sólo albergan a una mitad (53%) de la población mundial.



En América Latina, donde la pandemia ha matado a más de 642.000 personas e infectado a 20 millones, la vacunación avanza de manera desigual y en algunos casos con irregularidades, como en Perú, donde miembros del gobierno se vacunaron antes del inicio de la campaña.



Brasil, segundo país del mundo con más decesos por coronavirus -después de Estados Unidos-, con casi 240.000 fallecidos, solo ha vacunado a un 2% de sus 212 millones de habitantes, debido a la ausencia de directrices claras del gobierno de Jair Bolsonaro y a la falta de dosis.



Dotado de una capacidad de vacunación masiva de fama mundial que ya ha usado antes, Brasil no puede activarla por la carencia de vacunas. El gobierno prevé contar con más de 210 millones de vacunas AstraZeneca hasta finales de año y 100 millones de la china CoronaVac de aquí a agosto. México denunciará el miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación.



"Vamos a presentar la posición de México y América Latina (...) respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso de las vacunas", afirmó el canciller, Marcelo Ebrard.



En ese país, el tercero más enlutado con más de 174.000 decesos, la vacuna llega a partir de esta semana a los mayores de 60 años, que suman unos 15 millones, a los cuales el gobierno espera haber vacunado para mediados de abril.



Sudáfrica anunció este martes que ofreció a la Unión Africana (UA) el millón de vacunas que tiene de AstraZeneca, tras postergar su campaña de vacunación con ese fármaco debido a que está en duda su eficacia contra la variante local del virus.



No obstante, la OMS otorgó su aprobación de emergencia a la vacuna de AstraZeneca, para impulsar la distribución de cientos de millones de dosis en países desfavorecidos. Y en cuanto a la vacuna de Pfizer, los servicios de inteligencia surcoreanos, citados por la prensa, aseguraron este martes que piratas informáticos norcoreanos intentaron entrar en los sistemas del gigante farmacéutico en busca de información sobre su vacuna y el tratamiento contra el coronavirus.



