CEA: Las empresas de EE.UU. invierten en el país, no en Gobiernos.

Las empresas estadounidenses cuentan con una visión a largo plazo del país y, aunque estén pendientes de los resultados de las próximas elecciones, solo les preocupa que se mantengan las reglas de juego para seguir desarrollando sus proyectos.

Así lo señaló a Portafolio, Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia). El directivo agregó que el país “debería aprovechar” aún más el TLC con Estados Unidos y motivar a las empresas a aumentar sus exportaciones.



¿Qué es el CEA y a qué se dedica?



El CEA es una asociación de empresas exclusivamente estadounidenses. Agrupamos más de 111 empresas establecidas en Colombia en 17 sectores de la economía, un amplio espectro de la economía. Estas empresas que aportan un poco más del 7,3% del PIB del país, generan más de 100 mil empleos directos y diría que más del 98% es colombiano.

Llevamos 60 años, los cumplimos este año. Nos fundó David Rockefeller, eran dueños del Banco del Comercio, quiso que el presidente de ese banco en ese entonces pudiera intercambiar información, buenas prácticas, entre otras, entre las empresas estadounidenses que no lo hacían para esa época.



¿Cómo describe ese aniversario?

En 60 años en medio de toda la coyuntura podemos resaltar el compromiso de las empresas con el país, porque aún con todos los problemas e incertidumbres que se están generando, ellos siguen invirtiendo a largo plazo, que para ellos son 50 años.

Ellos invierten para el país y no en un gobierno, en un Estado como tal, y eso tenemos que celebrarlo, porque esas empresas creen en el país independientemente de todo, de las pandemias, por ejemplo, porque eso es para ellos solamente reductores de velocidad.



¿Cuáles son las metas que restan para el 2022?



Las empresas seguirán echando hacia adelante y tienen que acometer algunos retos que se están viniendo. Hay retos inmensos en materias primas, fletes marítimos, por ejemplo, que no controlan y están viendo cómo pueden afrontarlo para seguir siendo competitivos.



El año va bien, las empresas no tienen cláusula Petro en sus decisiones y creen en el país como institución, El que dirige el país traerá sus planes de desarrollo pero las empresas están para potenciar esos planes de desarrollo de los nuevos gobiernos. Llegue quien llegue hay que trabajar con el sector privado, que es el que invierte, crea empleo y da puestos de trabajo. El sector privado es el socio fundamental para cualquier Gobierno. Desde el CEA estamos listos para trabajar con el Gobierno que elijamos los colombianos.



¿Cómo evalúan la relación bilateral entre EE.UU. y Colombia?



En una palabra la describiría como fantástica. Tener el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC) es algo que no muchos pueden presumir. Para Colombia es una herramienta fundamental para tener al socio y al comprador número uno del mundo con un tratado, es sumamente importante.



Mi llamado es que tenemos que aprovecharlo mucho más y no tiene que ver con lo que está escrito en el papel. Es una tarea nuestra colombiana que hemos venido haciendo pero no a las velocidades que uno quisiera. Tenemos que prepararnos más para exportar más hacia EE.UU.



El tratado es una herramienta maravillosa. Un texto que nos dio certidumbre en nuestras preferencias arancelarias, que debían ser aprobadas por el Congreso de Estados Unidos. Los colombianos no nos acordamos de ello y no lo reconocemos.







Según Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas, compañías estadounidenses continuarán con su compromiso por Colombia.

¿Que otro aspecto puede mejorar?

Hay que seguir promoviendo la llegada de más empresas estadounidenses al país. Que las condiciones de estabilidad jurídica para esas inversiones que están llegando sean las apropiadas para que esa inversión se quede. Tenemos una coyuntura que hay que aprovechar, que es lo del nearshoring. Hay que aprovecharlo definitivamente para que lleguen nuevas fábricas y se creen nuevos empleos.



¿Cómo ven las empresas estadounidenses el clima político?



Las empresas sí están pendientes porque les interesa quién será el próximo Gobierno. Sobre si están preocupados, yo diría que no tanto porque las empresas están mirando dentro de 50 años.



Lo que a ellos les preocupa es que se mantengan las reglas de juego que tengan hoy, que puedan seguir desarrollando sus proyectos acá, seguir creciendo y trayendo mayor inversión de sus empresas a Colombia.



Los colombianos somos los preocupados. Los extranjeros están enfocados en el cimiento del Estado y que sigan siendo muy fuertes.



