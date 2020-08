Cepa del coronavirus mutado fue hallada en el sudeste asiático

El sudeste asiático se enfrenta a una cepa del nuevo coronavirus que Filipinas, que presenta el brote más grande de la región, esta estudiando para ver si la mutación lo hace más infeccioso.



(Lea: Las personas que tendrán prioridad para la vacuna en Colombia)

La cepa, antes vista en otras partes del mundo y llamada D614G, se descubrió en un foco de 45 casos en Malasia que comenzaron con alguien que regreso de la India y violo su cuarentena domiciliaria de 14 días. Filipinas detecto la cepa entre muestras aleatorias de covid-19 en la ciudad mas grande de su región capital.



(Lea: Colombia superó los 15.000 fallecimientos por coronavirus)



La mutación podría tener "una mayor posibilidad de transmisión, pero todavía no tenemos suficiente evidencia solida para decir que eso sucederá", dijo el lunes la subsecretaria de Salud de Filipinas, María Rosario Vergeire, en una rueda de prensa virtual.



La mutación se ha encontrado en muchos otros países y se ha convertido en la variante predominante en Europa y Estados Unidos, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que la cepa conduzca a una enfermedad más grave. La mutación también se ha detectado en brotes recientes en China.



No hay evidencia epidemiológica de que la mutación sea considerablemente mas infecciosa que otras cepas, dijo Benjamin Cowling, jefe de epidemiologia y bioestadística de la Universidad de Hong Kong.



"Se identifica mas comúnmente ahora que en el pasado, lo que sugiere que podría tener algún tipo de ventaja competitiva sobre otras cepas de covid-19", señaló. Los países del sudeste asiático están tomando una serie de medidas para evitar un resurgimiento mientras reanudan un numero limitado de viajes, y deben enfrentarse con personas que infringen las normas de cuarentena tras regresar del extranjero y con resultados falsos negativos de pruebas en las fronteras.



El hombre que regresó de la India había dado negativo cuando llego a Malasia. Posteriormente fue condenado a cinco meses de prisión y multado por violar la cuarentena.



Cooperación de la ciudadanía "La gente debe ser cautelosa y tomar mas precauciones por esta cepa que se encontró ahora en Malasia", escribió el director general de Salud del país, Noor Hisham Abdullah, en una publicación de Facebook, y dijo --sin citar estudios-- que la cepa puede hacerla 10 veces mas infecciosa.



"La cooperación de la gente es muy necesaria para que juntos podamos romper la cadena de infección de la mutación". La cepa "podría ser un poco más contagiosa. Todavía no tenemos suficiente evidencia para evaluar eso, pero no hay evidencia de que sea mucho mas contagioso", indico Cowling, de la Universidad de Hong Kong.



Noor Hisham advirtió que la cepa podría indicar la posibilidad de que los estudios existentes sobre las vacunas sean incompletos o ineficaces contra la mutación, pese a que un informe publicado en Cell Press señaló que es poco probable que la mutación tenga un impacto importante en la eficacia de las vacunas que se están desarrollando actualmente.



Si bien Malasia ha logrado evitar en gran medida un resurgimiento del virus que ha afectado a otras partes del mundo, la cantidad de casos nuevos encontrados en el país ha ido aumentando.



El país reporto 26 nuevos casos el sábado, la cifra mas alta desde el 28 de julio. Los casos confirmados en Filipinas han aumentado 76% desde fines de julio a un total de 164.474 hasta el lunes. El país supero a Indonesia hace mas de una semana como la nación con el mayor brote en el sudeste asiático.



BLOOMBERG