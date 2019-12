América Latina, con el peor crecimiento económico en 7 décadas

América Latina crecerá apenas 0,1% durante 2019 y el próximo año lo hará 1,3%, completando su peor racha de expansión económica en siete décadas, en un escenario de "desaceleración generalizada" a nivel regional, dijo este jueves la Cepal.



El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó el contexto "particularmente complejo" de la región y redujo levemente también la proyección de expansión para el próximo año a 1,3% desde un 1,4% previsto en noviembre.



"Veintitrés de 33 países de América Latina y el Caribe (18 de 20 en América Latina) presentarán una desaceleración de su crecimiento durante 2019, mientras que 14 naciones anotarán una expansión de 1% o menos al finalizar el año", señaló la Cepal, un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago.



La región acusa el golpe de una "desaceleración en la demanda interna", que se acompaña por una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales "más frágiles", a lo que se suman "las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social", como el caso de las protestas sociales que emergieron en países como Chile y Colombia.



La zona más afectada es América del Sur, que "entra de nuevo a una tasa negativa" de crecimiento, según alertó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de Cepal, en alusión a la contracción de 0,1% que registrará la subregión este año, arrastrada por Venezuela (-25,5%) y Argentina (-3%). En tanto, Brasil, la mayor economía regional, registraría una tibia expansión de 1%, mientras que Chile crecerá apenas 0,8%, afectado por la crisis social que comenzó a mediados de octubre, minando las actividades del comercio y los servicios.



América Central y México crecerán por su parte apenas 0,5% este año, con el gigante norteamericano con nula variación, en una región donde Nicaragua firmará una contracción de 5,3%.



Bárcena resaltó que el panorama macroeconómico de los últimos años propició una "disminución del producto interno bruto (PIB) per cápita, una caída de la inversión, una baja en el consumo per cápita, menores exportaciones y un sostenido deterioro en la calidad del empleo".



En este escenario, el PIB de la región se completará una contracción de 4% entre 2014 y 2019, completando el menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas siete décadas.



TIBIA EXPANSIÓN EN 2020



Para el próximo año, la Cepal prevé que las economías de Caribe seguirán liderando el crecimiento, con un avance de 5,6%, mientras que Venezuela -inmersa en una profunda crisis política y económica que parece no tener fin- continuará en cifras negativas, con una contracción esperada del 14%.



Argentina -que estrenó gobierno esta semana con el ascenso del izquierdista Alberto Fernández, sucesor del derechista Mauricio Macri- tampoco escapará a la crisis y se contraerá 1,4%. En tanto, Brasil firmaría una expansión de 1,7% en 2020 y México crecería 1,3%.



"Ante este escenario, la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad", alertó Bárcena. Para la funcionaria las condiciones actuales de la economía latinoamericana obligan a los gobiernos a centrarse en la reactivación de crecimiento y en responder a las "crecientes demandas sociales", que se multiplican en la región y el mundo.



Reactivar la actividad económica con un mayor gasto público en inversión y políticas sociales, es la receta que entrega la Cepal ante las demandas sociales que deben ser respondidas con "esfuerzos redistributivos de corto plazo que deben completarse con aumentos en la provisión y calidad de bienes y servicios públicos", finalizó el organismo.





AFP