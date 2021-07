Según la Cepal, Colombia crecería 5,4 % en 2021

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó este jueves su previsión de crecimiento económico en 2021 para la región del 4,1 % estimado en abril pasado, al 5,2 %, una cifra que seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel del producto interior bruto (PIB) de 2019.



En diciembre del 2020, la estimación había sido del 3,7 %.



“Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación”, alertó el organismo dependiente de Naciones Unidas.



Para 2022, la Cepal proyecta una tasa de crecimiento regional del 2,9 %, "lo que implica una desaceleración", indicó en el documento.



"La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad".



Los países que más van a crecer este año son Panamá (12 %), Perú (9,5 %), Chile (8 %), República Dominicana (7,1 %), Argentina (6,3 %), México (5,8 %), Colombia (5,4 %) y Bolivia (5,1 %). En el medio se encuentran El Salvador (5 %), Honduras (5 %), Guatemala (4,6 %), Brasil (4,5 %) Uruguay (4,1 %), las islas del Caribe (4,1 %), Paraguay (3,8 %), Costa Rica (3,2 %) y Ecuador (3 %). Mientras que los que tendrán un peor desempeño este año son Cuba (2,2 %), Nicaragua (2 %), Haití (0,1 %) y Venezuela (-4 %).



"La tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental", avisó el organismo.



La Cepal urgió por tanto a los Gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia, que entre enero y abril de este año alcanzaron los 10.000 millones de dólares (0,26 % del PIB de 2020).



VACUNACIÓN DESIGUAL Y NUEVAS VARIANTES



Con 38,3 millones de infectados y 1,29 millones muertos, Latinoamérica es la región del mundo más afectada por la pandemia en términos sanitarios y económicos y Brasil, México y Perú están entre los cinco países más perjudicados del mundo.



El PIB regional cayó un 6,8 % -la mayor recesión en 120 años- y la pobreza y la pobreza extrema aumentaron hasta el 33,7 % y 12,5 %, respectivamente. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, según el informe.



La mayor parte de la región ya se encuentra desconfinada y con sus actividades económicas en marcha, aunque los países temen la llegada de una nueva ola con la contagiosa variante delta (detectada por primera vez en India) que podría obligar a imponer nuevas cuarentenas.



"El acceso desigual a las vacunas y a los servicios de salud y la aparición de nuevas variantes del virus aumentan la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la consiguiente apertura y recuperación de las economías", alertó la Cepal.



En Latinoamérica, el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6 %, mientras que en la Unión Europea es del 34,9 % y 46,3 % en Estados Unidos y Canadá, por lo que el organismo pide a los países con excedentes "compartir" vacunas.



En materia de comercio exterior el panorama es más favorable: la Cepal prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22 % en 2021 -tras experimentar un descenso de 10% en 2020-, lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas y la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea.



