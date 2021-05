Cerrejón suspende operación y contratos por bloqueo de línea férrea

Cerrejón anunció que la falta de combustible provocada por los bloqueos que registra la línea férrea ha resultado en que no pueda desarrollar sus actividades mineras y, en consecuencia, paró sus operaciones.



(Lea: Bloqueo a línea férrea frena producción en el Cerrejón)

"Como es de conocimiento público, Cerrejón sufre en estos momentos dos bloqueos, liderados por personas ajenas a la compañía, que han impedido el transporte de carbón y la entrega de agua a las comunidades y que han imposibilitado la llegada de insumos esenciales para la operación minera, que son trasladados desde Puerto Bolívar", explicó la compañía.



Asimismo, agregó que Cerrejón ha estado abierto a las diferentes instancias de acercamiento en las que se han propuesto espacios de escucha activa si se desbloqueaba la línea férrea, no obstante, los extrabajadores rechazaron esta posibilidad.



"Al no poder transportar el combustible por tren, la empresa contrató camiones cisterna para llevarlo por carretera, una solución temporal que no alcanza a satisfacer las necesidades de la operación minera", añadió



Sin embargo, el jueves 20 de mayo, miembros de la comunidad de Media Luna bloquearon la entrada a las instalaciones, exigiendo empleos y otras peticiones, impidiendo la salida de cualquier vehículo de puerto.





"Como consecuencia de la fuerza mayor quedan suspendidos temporalmente los contratos de los trabajadores, así como los de nuestros contratistas, que no pueden prestar sus servicios por la falta de combustible", precisó.



Cerrejón viene implementado un plan de transformación para asegurar la sostenibilidad de la compañía como resultado de la crisis del mercado mundial del carbón, agravada por el impacto de la pandemia generada por el COVID-19 y una huelga de tres meses liderada por Sintracarbón.



PORTAFOLIO