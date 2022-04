Chile abandona Prosur, organización abanderada por Iván Duque

Archivo particular

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió suspender de manera oficial la participación de su país en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), una alianza de países suramericanos que fue impulsada por su predecesor, Sebastian Piñera, y a la que pertenecen los principales gobiernos del centroderecha.

(Vea: Economía de EE. UU. creció el 5,7 % en 2021, según tercera estimación).

La decisión responde a la línea marcada por el mandatario en su discurso de investidura desde el balcón del Palacio de la Moneda y en la rueda de prensa que dos día después ofreció a la prensa extranjera, en los que subrayó que su deseo era que Suramérica en particular y Latinoamérica en general hablaran con una sola voz para lograr mayor influencia y no a través de múltiples y diversos organismos, mucho de los cuales se basan en afinidades políticas y no en las necesidades y las fortalezas de la región.

(Vea: Por qué mantener uso de tapabocas ayudaría a ahorrar gastos económicos).

En este contexto, Boric, que se encuentra de visita oficial en Argentina, en el primer viaje de su mandato, volvió a señalar que su objetivo es centrarse en el papel de Chile en el marco de estas organizaciones multilateralesm, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alianza del Pacífico o Mercosur.

Según fuentes cercanas al Palacio de la Moneda, el Gobierno comunicó el pasado viernes a Prosur la suspensión de su participación en la organización creada en 2019 por Piñera y el presidente de Colombia, Iván Duque, como alternativa a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que consideraban "excesivamente burocrática e ideologizada".

(Vea: Alicia Bárcena se despide de la secretaría ejecutiva de la Cepal).

EFE